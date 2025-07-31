別在錯的時間問錯的問題！懂怎問「追蹤型問題」人家定愛跟你聊天

編按：跟同事或客戶交談時，你會害怕當上「話題終結者」嗎？以下內容節錄自《小聊，破尷尬》一書，它會跟你分享在對談間「問問題」的技巧，讓對方聽得舒服，也願意跟你把話題延續下去。



怎麼問話，對方會想接話？

艾蜜莉經常感到焦慮，而社交會帶出她焦慮中最慘烈的一面。所有建議都告訴她：「贏得朋友、影響他人的不二法門就是多問問題」。人都說過於談論自己會很無聊，而且讓人覺得你只關心自己，所以最好表示出對他人感興趣，詢問對方的生活點滴。

目前為止看起來都很美好。既然大家都喜歡別人喜歡談論自己，那麼提問應是很好的方法才對。

然而，當艾蜜莉運用這個策略時，效果卻不盡如人意，她也看得出來這段對話有點勉強，甚至開始覺得有點拘謹，且一點也不有趣。

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事實上，提問不是在哪個場合都適用的好方法。因為問題可以提出很多不同面向，也能發揮不同的功能。問題不分好壞，關鍵在於發問的時機、原因和方式。

然而，每當艾蜜莉感到焦慮時，她就急著提出問題，但問題間卻沒有任何關聯，也沒有與對話中的想法和概念相連結。她問的問題不是根據對方量身訂做，也不是從對話中自然而然產生，因此讓人覺得很造作，感覺像在面試或被審問。

問題如果問得好，可以帶來深度和親密感，但在錯的時間提出錯的問題，實際上會造成更大的距離、誤解和尷尬。那我們如何區分好問題和壞問題？例如下列兩種不好的提問方式：

1. 問題不妥當。

2. 表達得很好，但在錯的時間、以錯的方式提出。



一個理想的提問，是表達好奇和興趣，或邀請對方分享自己的事情，可以推動對話，創造深度、興趣和清晰度。另一方面，表達不當的問題則無法做到這一點。例如，它們通常根本不是問題，而是偽裝成問題的陳述：

「你一點頭緒都沒有，對吧？」（沒人能舒服的回答這個問題，因為這根本不是問題。）

「你最喜歡我簡報的哪個部分？」（這是假設他人喜歡你簡報。）

「這很瘋狂，對吧？」（像在命令：「說你同意我的看法。」）

這類問題也許有它的用處，但無法表達出對談話有益的尊重及好奇。也許我們都有這種連自己都不知道的習慣，但不論如何，之後要避免利用問題來掩飾陳述的說話方式。

從另一方面來看，也可能因為使用方式不當，讓問題無法創造融洽的人際關係。為了更加理解這點，我們需要清楚了解問題能發揮的多種功能，並確保自己的問題是否合適，像從工具箱中選擇最適合當下的工具一樣。

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追蹤型問題：幫助你更深入了解

使用追蹤型問題幫助自己更深入了解對方想告訴我們的事，並在這個過程中，向對方表達你的好奇。簡單來說，就是提出一連串問題，且問題都建立在前一個答案的基礎上。例如：

A：「你前天去加州的哪裡度假？」

B：「我們在聖地牙哥動物園待了一天！」

A：「酷！我超愛動物園。你最喜歡什麼動物？」

B：「雖然聽起來很傻，但我十分喜歡狐獴，甚至可以看著牠們好幾個小時。」

A：「噢，對！我記得你說過。你的孩子們也是狐獴迷嗎？」

B：「事實上……。」



如你所見，上述三個問題，因為都有銜接前面的回答，所以你並不覺得它們跳痛。與以下互動比較，一樣提出了三個問題，但可能讓人覺得更像在質問。

A：「你昨天去加州的哪裡度假？」

B：「我們在聖地牙哥動物園待了一天！」

A：「你以前去過加州嗎？」

B：「沒有，這是第一次。我太太年輕時去過一次。」

A：「你們的假期有多久？」



因為這些問題沒有從答案引導出下文，沒有循序漸進，也不流暢，只是直接進入到下一個不相干的問題，所以讓對方覺得沒有真正被聆聽，或正在被盤問。

如果某人只用這種發問方式，被問的人會覺得自己被迫分享，而審問者卻理所當然不分享任何東西，造成一種微妙的權力失衡或偏移的感覺。如果想讓他人透露自己和生活，相同的程度上，分享自己也是一種禮貌，這樣才不會讓別人覺得他們被放在聚光燈下審視！

追蹤型問題幾乎在何時都是好方法，但盡量避免連續提出太多問題，以三個問題為限。

此外，也要避免無止境追問瑣碎的細節，否則會讓人覺得自己迂腐無趣。觀察人們認為特別生動和感性的主題，並針對這些主題發問。

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更多本書節錄內容：

《小聊，破尷尬》（《大是文化》授權使用）

書名：《小聊，破尷尬》

作者：派翠克．金（Patrick King），國際暢銷作家、對話溝通教練；《GQ雜誌》、《TedX》、《福布斯》、《NBC新聞》專訪

譯者：吳宜蓁



【本文獲「大是文化」授權轉載。】