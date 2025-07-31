小爭議有時比附和更吸引！掌握「中間談話」藝術　工作更易識到人

編按：在職場的交談時，很多人都會選擇附和，避免因意見不合而與同事或別人產生磨擦，但其實，適度的意見分歧說不定也有益於彼此建立關係呢！以下內容節錄自《小聊，破尷尬》一書，大家不妨從中學習一些「製造小爭議」的溝通技巧。



適時談些有小爭議的話題

如果你掌握正確方法，就會意識到閒聊其實不會持續太久，它只是一種溝通的過渡形式，目的是為之後的對談熱身。甚至，你越充分參與其中，越能快速進入更有深度的談話。

只是，在你深入有意義的對話前，要注意的是從初次見面到成為好朋友的過程中，有許多深淺不一的差別，而這些階段可能比簡單閒聊還複雜。

相關文章：溝通技巧｜話題一起只講自己最趕客 要得人鍾意村上春樹都用呢招

+ 18

讓我們看看班，他很聰明，不論什麼話題，都有很多東西可分享，而且善於聆聽和提出深思熟慮的問題。

雖然班很容易與人閒聊，但聊天後，與對方認識、見過面，但又稱不上朋友，甚至不期望成為朋友的模糊不清狀態，總是讓他覺得很焦燥。這是因為班渴望結識朋友、建立深厚的友誼及真正的連結。

這就是麻煩的地方，這種欲望意味著，他會立即展開深入且相當激烈的討論。他對分享自己的熱情感到興奮，很快就開始針對他最喜歡的話題開始長篇大論，甚至變成一場激情四溢的獨白。他有時會說出一些私人、太有爭議或激烈的話。

儘管當時他覺得這是好主意，但事後才意識到，在他急於強求親密和親近的過程中，製造更多尷尬。人們跟他拉開距離，或把他當成空氣，讓他覺得有點難堪。

問題很明顯，班表現得太衝動，結果搞砸一切。有點像第一次約會，結果五分鐘後就跟對方求婚！

「中間談話」指超越小聊的對話，但不夠深入或有意義，不足以被視為重要對談。通常發生在社交場合，人們之間的連結有限，而且可能永遠不會再有互動。中間談話中，參與者會談及比一般閒聊稍微實質的話題，允許短暫的連結，並可能學習關於彼此的新事物。

為了避免陷入像班的尷尬情況，我們得學會控制強度。避免有分歧的主題，讓對話保持溫和，輕鬆但愉快。談一些有一點爭議的話題，可以激發更多細微的回應，但不至於分歧，既能保持對話的趣味性，又不會太過緊張。

中間談話也可以是過渡性的。如果雙方都對培養出友誼或關係有興趣，那麼下一步就是慢慢熟悉和親近，讓對方每次都有機會回應你的邀請，雙方因此更親密一點。

漸漸的，增加熟悉感和信任感。但如果這個過程沒有循序漸進，就會像班一樣，變得非常尷尬和笨拙。慢慢來，也是減少誤會或潛在衝突的方法。

相關文章：職場溝通｜別以「你好嗎」打開話題！即學4招讓對方樂意延續對話

+ 12

堅持溫和的態度能讓人在事情發展不順利時，保住面子。

這裡可以看出一個讓中間談話如此棘手的重要部分，中間談話可以是過渡性的，並引導到更大的事情，但不一定非得如此。有些情況會讓彼此無限期停留在這個階段，包括：

不常見面的人，例如一年左右見一次面或遠親

你不一定喜歡，但必須維持良好關係的人（同事、姻親等）

在你社交範圍內，但不一定是你朋友（同事、好友的配偶）

對你有權威的人（主管、老闆）



你會花很多時間相處，但只有一段特定時間（在會議、婚禮、渡假或特殊工作專案中遇到的人）。

首先要做的，就是判斷你與對話者是否處於中間談話。一旦你做了自我介紹，並閒聊一段時間後，你會發現說話內容稍微變得充實，這時就可判斷自己正進行中間談話，大都時候話題不具爭議性，但稍微有趣一點。

如果隨著時間推移，你有理由相信能繼續發展和加深彼此的連結，那麼可嘗試透過多一點爭議性和私人話題，來逐漸增加親密度。

相關文章：同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說

+ 28

更明智的做法是，一開始中間談話應該維持在中等程度。不要像班一樣，把良好關係當成可以立即成為最好朋友的許可！請務必遵循以下規則，以保持在良好、快樂的對談：

（1）保持親和力

在中間談話討論的話題，對一般人來說應是易懂且有意義。我們的目標是，啟動不需要廣泛背景知識或深厚專業知識的對話。某種程度上，你仍在談論閒聊中提及的話題，只是聊得更深入而已。

大多數人生活在自己的社交泡泡中，容易忘記自己的觀點和態度，而且其他人不一定也是這麼想。請注意，不要做任何假設。堅持使用經典的主題，而這些主題適用於世上大多數人。

（2）在話題裡加入一點點爭論

中間談話應帶入某個程度的爭論，也就是說，對談可以喚起參與者間不同的意見或偏好，有助於讓談話更吸引人且難忘。

這裡的重要關鍵是，帶入小量的爭議或爭論，純粹是為了帶入一點深度的話題。其形式可以是一個出乎意料的提問，或者是分享自己稍微不受歡迎的意見。

每個社交場合都獨一無二，所以永遠沒有規則可言。如果你不確定該怎麼找有點爭議的話題，可以用一些只有名義上有爭議的事情（如「我喜歡披薩放上鳳梨」）來試水溫。

要注意的是，應避免深入到可能導致激烈爭議的內容，盡可能遠離可能會讓人們陷入防禦狀態的尖銳話題，若運氣好，你的意見或想法也許和對方完全一致，但如果不是，場面就顯得尷尬，而且很難進行下去。

更多本書節錄內容：

《小聊，破尷尬》（大是文化授權使用）

書名：《小聊，破尷尬》

作者：派翠克．金（Patrick King），國際暢銷作家、對話溝通教練；曾接受《GQ雜誌》、《TedX》、《富比士》、《NBC新聞》專訪

譯者：吳宜蓁



【本文獲「大是文化」授權轉載。】