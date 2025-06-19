中國職場興起「若飯」熱！3分鐘製出代餐　網民：人用飼料真悲哀

近期中國掀起「若飯」熱潮，主打成分包含膳食纖維、蛋白質、脂肪和維他命等營養成分。只要溫水沖泡，3分鐘就能搞定一餐，是上班族的好幫手。不過這樣的產品卻引發正反兩極的討論，有網友表示：「真的很方便！我加班都配若飯」；也有網友表示：「這根本是為末日準備的吧...」、「活成這樣真悲哀，連吃頓飯都要用『人用飼料』...」



中國近期掀起「若飯」熱潮，只要溫水沖泡，3分鐘即可解決一餐。（微博截圖 / @楓冷慕詩）

綜合內地媒體報道，「若飯」是商家把營養成分如膳食纖維、蛋白質、脂肪和維他命等，依照比例混合製作成即食品。主打「免加熱、溫水沖泡、等3分鐘」便可飲用，然後獲得「長達6小時的生命續航」，號稱是上班族的最佳幫手。

據網友表示，這樣一份「若飯」只要10元人民幣（約港幣11元）。有許多網友表示：

．「真的很方便！我加班都配若飯」

．「只要10元、3分鐘就可以解決一餐，真的太划算了！」

．「下班回家都太累了，自己煮麻煩，外食又貴，若飯真的是小資上班族福音」



儘管有不少網友叫好，仍有大批網友認為：

．「活成這樣真悲哀，連吃頓飯都要用『人用飼料』...」

．「這根本是為末日準備的吧...」、「這種是『飼料』不是『食物』！」

．「社會是進步還是倒退了...」



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