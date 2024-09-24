職場健康｜維他命B雜別空腹食！他15年來配「它」同服終致胃潰瘍

一名50多歲男性每天早上都會喝黑咖啡，然後再吃維他命B雜，此習慣長達15年，造成嚴重胃潰瘍，台灣營養師張語希呼籲民眾，不要空腹吃維他命B雜，也別空腹喝黑咖啡，這些舉動都會讓胃部受傷。



一名50多歲男性每天早上都會喝黑咖啡，然後再吃維他命B雜，此習慣長達15年，造成嚴重胃潰瘍。（Canva）

台灣營養師張語希在《醫師好辣》節目中指出，一般B雜都建議「飯後吃」，因為它作為輔酶的角色，飯後吃有助於食物消化吸收，特別是有些B雜聞起來味道比較重，對於腸胃敏感者若在飯前吃、空腹吃，容易出現胃脹氣或想吐等不適感。

針對上述該名個案，台灣肝膽腸胃科醫師王威迪也補充，這類人通常生活較緊張，可能因為匆忙，因此只喝咖啡解決一餐，或是平常愛吃辣，都會加重胃酸分泌，一旦壓力大、使得保護機制下降，就容易引發胃潰瘍。

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營養師李婉萍過去也曾分享維他命B雜的食用時間，若想要精神好，建議吃完早餐後吃，若想達到助眠效果則可以選擇晚餐飯後吃，而要是擔心胃痛則建議飯後吃。

另外，李婉萍還提到，B雜當中的B1可以促進新陳代謝，讓人的精神比較好，因此熬夜以後精神不好，想要提神的話，可以在早上的時候，吃以B1成分為主的B雜。如果是睡眠不好，翻來覆去都睡不着，或是情緒不好，建議吃以B6為主的B雜，因為B6可以安撫情緒、幫助情緒穩定，因此在睡前可以補充B6來助眠。

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