「懶惰」每年害死200萬人！醫生盤點6大傷身習慣　飲得水少很傷腎

懶惰會傷身！根據WHO指出，每年約有200萬人死於「懶惰病」，例如懶得上廁所、懶得喝水、懶得下廚、懶得活動、懶得動腦，以及懶得體檢，都會使患病風險增加。



長期依賴高油、高鹽與高糖的外食，容易缺乏膳食纖維，不僅容易導致肥胖，也會刺激腸胃，甚至增加大腸癌風險。（Canva）

台灣腎臟科醫生洪永祥在《健康好生活》節目上分享，全球每年約有200多萬人死於懶惰生活方式所引起的疾病，包括心臟病、中風、糖尿病、腎臟病和癌症等。並整理出6種傷身的行為。

懶惰或為一時之快，卻可能對健康有長遠傷害：（按圖了解）



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1. 懶得上廁所

容易引起膀胱炎、尿道炎等泌尿道疾病，嚴重感染甚至會誘發腎炎，長久下來恐導致尿毒症、膀胱癌。

2. 懶得喝水

人體組織器官運作都要靠水支撐。洪永祥先前提到，一旦人體逐漸習慣缺水的症狀如口渴、頭痛、心悸、倦怠感等，會變成隱性缺水人，腎臟功能與心肝脾肺腎代謝免疫神經功能，都會在無聲無息中逐步慢性衰退中，恐危及生命。

3. 懶得下廚

長期依賴高油、高鹽與高糖的外食，容易缺乏膳食纖維，不僅容易導致肥胖，也會刺激腸胃，甚至增加大腸癌風險。此外，許多外食會用塑膠袋裝熱食，可能會有塑化劑溶出的疑慮，對人體造成傷害。

4. 懶得活動

約有6％冠狀動脈心臟病、7％第二型糖尿病，以及10％乳癌與大腸癌，都是因活動量不足導致肥胖所致。

5. 懶得動腦

使腦部退化快，不僅記憶力變差，引起失智症的風險也會提高。國健署指出，研究顯示，從事可刺激大腦功能的心智活動或創造性活動，都可降低罹患失智症的風險，其相對風險下降近5 成。 因此，民眾應養成終身學習的習慣，以增強腦細胞間有效的神經鍵結，並儲備大腦認知功能。

6. 懶得體檢

許多重症或癌症患者都在出現症狀時才檢查，導致錯過最佳的治療時機。

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