用得AI多會蠢？微軟：白領正喪失獨立思考能力！3招保持思考活力

微軟（Microsoft）與卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）近期發表的一項研究顯示，生成式 AI 雖然能提升知識型工作者的效率，但長期使用可能影響批判性思考（Critical Thinking）與問題解決能力（Problem-Solving Skills），並改變人們的思考方式。



過於依賴AI來處理工作的話，贏了工作的效率，輸的卻可能是自己的水準：（按圖了解）



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該研究針對 319 名定期使用 AI 工具（如 ChatGPT、Microsoft Copilot）的知識型工作者進行調查，發現 AI 工具對他們產生以下影響：

問題解決能力下降

使用者在使用 AI 後，更傾向於驗證 AI 的結果，並將思考重心放在資訊驗證、整合 AI 回應和任務管理上，而非從零開始分析問題或思考解決方案。

批判性思考減少

對 AI 產出內容較為信任的使用者，更可能直接接受 AI 提供的答案，而不會進行額外驗證或批判性檢視。具備較高自信心的使用者仍會審視 AI 結果，但 AI 的可靠性提升後，他們主動思考的頻率可能下降。

研究人員強調， AI 並非讓人變笨，而是改變了思考習慣，使人們更偏向「驗證 AI 結果」而非「獨立思考與解決問題」 。

長期依賴 AI，知識型工作者可能面臨哪些風險？

研究指出，工作者對生成式 AI 工具的信心與與批判性思考的程度呈負相關。這與過去科技發展對人類認知能力的影響相似，如計算機的普及降低人們的心算能力、GPS 讓人們較少使用地圖，影響空間認知能力，或是拼寫校正工具降低了人們對拼寫的敏感度。

如今，AI 可能正在以類似方式影響批判性思考與問題解決能力，特別是在數據分析、決策制定和內容創作等知識型工作中，其潛在風險不容忽視。

研究人員還發現，長期依賴 AI 可能產生過度依賴現象，這種過度依賴可能進一步影響專業人士的思維模式與技能發展，其風險包括：在高風險決策情境下，難以進行獨立判斷；由於 AI 產生的內容大多基於現有數據，較少創新元素，長期使用可能影響獨立思考與創意發展；當 AI 自動提供答案時，使用者較少主動檢索與思考，可能影響學習動機與對問題的深度理解 。

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如何避免 AI 讓我們「習慣不思考」？專家提出 3 點建議

研究人員提出以下策略，幫助知識型工作者在使用 AI 時仍保持思維靈活度：

1. 提高自身思考參與度，避免被 AI 主導決策

在使用 AI 工具時，使用者應提高自身的思考參與度，以保持思維靈活。例如在 AI 提供答案前，使用者可以先嘗試解決問題，再由 AI 補充建議。

2. 讓 AI 促進反思，而非單純提供答案

請 AI 提供不同選項的優缺點分析，幫助使用者評估最佳方案，而非直接給出「標準答案」。

3. 交叉檢查資訊，別被 AI 產出的內容誤導

使用者應主動參與 AI 產出的內容，而非被動接受。在使用 AI 產出結果後，仍應主動檢查與修改。此外，交叉檢查不同來源，確保資訊的準確性，避免完全依賴單一 AI 產出內容。

透過這些策略，知識型工作者可在享受 AI 帶來的便利時，仍保持獨立思考與問題解決能力。 AI 是工具，關鍵在於「如何使用」 ，如果將 AI 作為「思考輔助工具」，而非完全依賴它來決策，並培養資訊驗證、回應整合和任務管理等技能，仍能維持並強化批判性思考與問題解決能力。

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