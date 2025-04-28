被AI縱壞了？新人連程式都不會寫　有人不屑Elon Musk卻不認同

AI現在已是工程師的得力助手，卻也讓許多新人工程師失去寫程式的真正能力？近日有工程師在網路上感嘆新人過於依賴AI導致寫程式的硬實力不足，引發熱烈討論。



AI技術對軟件開發工作帶來莫大改變，雖然被認為衝擊了工程師就業，但自動化的便利也使得許多程式碼甚至不必人手撰寫。如今有美國工程師感嘆，他發現有了AI的幫助後，許多新人工程師根本不懂得如何寫程式了。

新人工程師太依賴AI，實際不會寫程式？

根據以往的研究，AI確實能有效提升工程師的工作效率。普林斯頓大學、麻省理工學院、微軟件研究院等多方學者共同着作的一份研究中提到，使用AI工具能提升開發人員大約4分之1的工作效率，並且對新人工程師的提升幅度更大。

程式設計問答網站Stack Overflow也在2024年的調查中提到，大約6成的工程師聲稱已開始在工作流程中納入AI技術，並有另外14%開發者計劃未來使用。也就是說，AI技術在工程師群體當中可說相當普及，並且仍在擴散當中。

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但AI的便捷並非沒有任何代價。軟件工程師、Nataco Ventures共同創辦人Namanyay Goel近日在個人網站上表示，他與許多新人工程師交流過發現，現在每個人都在開發過程中積極運用Copilot、Claude或ChatGPT等AI服務，能夠更快產出程式碼，但注意到新人工程師其實對這些AI生成的程式碼一點也不了解。

他提到，這些利用AI開發的程式都可以順利運行，但問到為甚麼要用這種方式實現、而不是另一種方式時，或者極端條件下的邊緣案例狀況時，新人工程師往往一臉茫然，對自己交出去的東西並不是那麼清楚。

且年輕工程師甚至不知道Stack Overflow，這個程式設計問答網站以往是工程師學習成長的必經之地，許多資深工程師在平台上為新人解惑、列出程式碼，而閱讀圍繞問題產生的討論內容更是新人工程師進步的重要方法。

Goel認為，縱使AI能夠快速給出答案，工程師本身能收獲的知識卻非常稀少，必須親自思考問題、閱讀討論，才能確實了解有甚麼方法實現想要的效果，以及為甚麼是使用這種方式。

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不是只有用老方法吃苦，才是會寫程式？

Goel的這篇文章在個人網站上獲得超過100萬次瀏覽，有着上百則留言，同時也在工程師社群中產生巨大迴響。創投Menlo Ventures主任（Principal）Deedy Das就在X上分享了這篇文章，聲稱AI取代了所有推理過程。

也有網友在留言中坦承自己就是被AI慣壞的工程師，「老實說我也是其中的一份子，但現在我看到自己的不足之處，是時候讓Stack Overflow成為我的好麻吉了。」也有人表示，雖然大型語言模型對寫程式的確有幫助，「但我盡量不用Copilot、Cousor等工具，確保自己不會依賴這些技術。」

相對地，也有人不認同這種看法。Tesla創辦人伊隆．馬斯克或許可說是其中最知名的反對者，他在X上的回應中表示，「人們現在沒了數位地圖或GPS也不知道怎麼到城市裏的特定地點。」言下之意便是這是正常的演變，工具的進化會讓人們需要掌握的能力發生變化。

創業加速器Y Combinator旗下科技新聞網站Hacker News上，也多是抱持與馬斯克類似觀點的工程師。許多人認為，隨技術革新工程師需要掌握的知識會有所轉變是相當正常的一件事，如同歷來許多工具簡化了工程師必須具備的技能，不再需要懂得機器語言等知識，AI工具只是帶來同樣的變化。

還有看法認為，現在抨擊年輕人只會用AI生成程式碼，就如同當年老一輩工程師抨擊他們這一代只會從Stack Overflow上複製程式碼，強調不是只有用老方式、吃過同樣的苦寫程式才是一名稱職的開發人員。

不過，Hacker News也有部分用戶認同Goel在文章中提到的情況，強調AI帶來的自動化程度與之前的工具是完全不同層次，實際體驗後感覺自己的工作像是從一名工程師轉變為產品經理。

無論是好或壞，工程師的角色因為AI工具登場發生變化已經是進行式，當AI工具足夠可靠、普及，工程師不必親自寫程式也沒問題時，企業勢必會對這個角色產生新的期待、需求新的技能。AI降低了寫程式的門檻，但工程師這位職位的門檻不一定會隨之降低。

事實上，AWS行政總裁麥特．加爾曼（Matt Garman）就告訴員工，AI的助力下，未來可能多數工程師都不會負責寫程式，「這代表我們必須更了解客戶需求、知道要做甚麼，比起實際在座位寫程式，這會逐漸成為我們的工作內容。」

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