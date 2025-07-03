畢業生搵工｜面試「3大錯」千萬別犯！想改期見工「這點」最關鍵

2025年畢業季已來臨，許多畢業生積極投履歷面試，希望找到自己滿意的工作。不過許多社會新鮮人一時不注意，就可能在面試時中伏失去好機會。台灣面試心得平台「面試趣」訪談多位人資，指出三大面試錯誤行為，恐讓求職者在展現實力前就遭淘汰，面臨畢業即失業的危機。



1. 未經確認擅自前往面試

部分求職者在收到企業「可面試時段」回覆後，未等正式通知或排定時間，便直接前往公司。「面試趣」分析，面試時間需經雙方確認，此舉不僅會打亂公司內部行程，更會讓人資對求職者的溝通能力留下負面印象。

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2. 詢問公司地點與交通方式

接到面試邀約後，直接詢問「公司在哪裏？」、「怎麼搭車？」甚至面試前才詢問是哪棟大樓，是HR一致認為不該出現的問題。「面試趣」專家建議，面試通知或徵才廣告通常已詳載地址，求職者應善用工具自行查詢。若仍有疑問，應以「確認」而非「提問」的口吻詢問，展現事前的準備。

3. 無故改期或缺席

到場是面試基本禮儀，缺席的求職者卻越來越多，許多求職者面試當天無故缺席且未事前通知，讓面試官空等，或在最後一刻才傳訊改期，卻不交代原因或道歉。「面試趣」強調，受訪HR皆表示意外難免，重要的是「誠懇」。不回應、不說明的態度，會讓人質疑基本禮貌、責任感，影響錄取機率。

最後「面試趣」提醒廣大社會新鮮人，面試是雙向溝通，不只企業要尊重求職者，求職者也要拿出相應的尊重。務必謹慎應對每一個環節，避免不必要失誤，才能增加錄取機會。

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