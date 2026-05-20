LinkedIn亞太區人才解決方案副總裁：AI時代企業要 skills-first

踏入 AI 時代，職場生態正經歷翻天覆地的變化，無論是企業「搶人才」還是打工仔「保飯碗」，都需要全新的戰略。香港人才服務辦公室（人才辦）於早前舉辦了盛大的「全球人才高峰會周」，當中的國際人才論壇，更是匯集了全球海內外及本地政商學界頂尖領袖，聚焦教育科技人才一體化發展，探討未來人力市場趨勢與策略。



領英亞太區人才解決方案副總裁Ruchee Anand親臨香港擔任專題討論嘉賓，從企業用人角度談AI如何重塑職場。Ruchee Anand接受專訪時直言：「未來的方向應是『skills-first、human-led、AI-enabled』，即以技能為先、由人主導、並由AI賦能」，建議打工仔們在未來12個月加強應用AI能力及包括溝通、理解等軟技能，以應對這場AI風暴。



Anand指出，全球職場正變得愈來愈複雜，AI正在重塑職場的工作方式、技能需求與職位演變，以及企業吸引和培育人才的方法。

在AI迅速滲透各行各業之下，她估計未來兩至三年，職場最大的變化不是只出現在科技崗位，而是AI技能將擴展到市場推廣、金融、營運、人力資源等非技術職位。她引用LinkedIn數據指出，自2016年以來，全球已有38%的工作技能出現變化，到了2030年，這個比例或升至70%。她認為，這代表企業不應再只看學歷或傳統資歷，而要更重視實際能力，特別是AI素養、技術理解、解難、溝通、適應力與學習敏捷度，這亦是打工仔們升級轉型的核心方向。

掌握AI工具加強軟實力應對變革

對於想在未來12個月提升市場價值的打工仔，她建議先補強自己與工作相配合的AI素養，掌握如何將 AI 工具提升成效，再強化「人類專屬」軟實力，加強自身溝通、解難和適應能力，因在現今「技能優先」的時代，履歷上的頭銜不再是企業唯一的追求標準，打工仔們需要透過具體的專案成果、工作實例來向僱主證明其實力。

Anand亦分享了現時招聘市場的挑戰，不時出現「有人無工做，有工無人啱」的情況。她指出，亞太區招聘困難加劇，即使求職者活躍，企業仍難找到合適人選，而AI亦能從中提供協助。她解釋，據LinkedIn數據顯示，新加坡、印度和澳洲的招聘人員中，逾六成認為AI工具幫助他們發掘以往忽略的候選人技能，她舉例，印度IT巨頭Wipro利用AI輔助初步篩選，顯著減少人手審核時間，並能更快找到合適人才。

未來職場著重「human-in-the-loop」

但她提醒，雖說AI可以協助篩選資訊、提高人才匹配效率，但真正決定人選、辨識潛力、建立團隊，仍然需要人類判斷。她形容，最有效的模式是「human-in-the-loop」，即AI輔助決策，但人仍是決定整個成果的關鍵。

她認為香港要吸引和留住國際人才，最急切的是加強技能發展和職涯流動性，而不只是薪酬待遇。「人們需要清晰可信的技能培養路徑，能在組織內部流動，保持相關性，這才是長遠信心所在。」