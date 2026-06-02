企業人工智能升級交流日｜AI培訓學院文恩澄：發掘優勢再用AI放大

【《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026】《香港01》早前主辦企業人工智能升級轉型交流日，香港AI培訓學院創辦人文恩澄應邀擔任專題講者，她表示，AI是一面放大鏡，能放大個人長處與企業價值，展現市場優勢，幫助轉型，她強調AI同樣是把「雙面刃」，切勿神化及過度依賴，免招損失。《香港01》亦邀請到香港無線科技商會主席李勁華，親授寫出有效提示詞（Prompt）生成圖片及使用Gemini功能「Gemini Gem」，提升工作效率與市場競爭力。



香港AI培訓學院創辦人文恩澄應邀擔任專題講者，她表示，AI是一面放大鏡，能放大個人長處與企業價值，展現市場優勢，幫助轉型。（葉志明攝）

《香港01》5月15日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日，活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享，旨在進一步匯聚科研力量與多間AI企業，透過實戰案例與應用場景，助力企業突破成本與人才瓶頸，實現「AI產業化、產業AI化」的戰略目標，共同推動香港成為國際AI樞紐。

文恩澄：先尋自身優點 再用AI助放大

香港AI培訓學院創辦人文恩澄應邀主講專題講座「職場AI轉型存活術」，她強調，若想轉型第一步不應直接問AI如何賺錢，而是應先了解及發掘自己的長處、公司的商業價值，再利用AI將個人能力與優點放大，展現市場優勢。

文恩澄指出，說到職場轉型，第一步不應直接問AI如何賺錢，而是應先了解及發掘自己的長處、公司的商業價值，再利用AI將個人能力與優點放大，展現市場優勢。（葉志明攝）

文恩澄強調，AI是把「雙面刃」，切勿神化及過度依賴，免招損失。（葉志明攝）

文恩澄：AI是雙面刃 勿過度神化依賴

文恩澄認為，AI並不可取替所有行業，婚紗攝影師是其一，結婚為人生大事，由其女性更着重回憶與紀錄，她分享任職婚攝的朋友為跟上AI時代的步伐，巧妙運用AI搜集資料，研究哪國有美景值得成為婚照拍攝地，並聯絡當地旅行社談合作，最終於一周內與6對新人簽約，一同飛往歐洲製造美好的婚照拍攝回憶。她亦舉例，室內設計及鑽石鑑定不能使用AI生成圖片，這類攝影師同樣無法取替。

文恩澄指出，不能看小AI，應打破既有思維模式、走出舒適圈去運用AI，同時不能神化及過度依賴AI，她強調AI是把「雙面刃」，有其極限與危險之處，若問AI拿取六合彩中獎號碼，或在全無投資知識及經驗下利用AI玩股票，最終或會招致金錢損失，「AI可以幫得你好犀利，亦都可以害得你好犀利，唔太了解一個工具就唔好亂玩」，並須注意個人隱私及保護資料安全。

《香港01》邀請到香港無線科技商會主席李勁華主講專題講座「Gemini高效工作實戰班」，親授Gemini功能。（湯致遠攝）

李勁華親授Gemini功能 助提升工作效率

此外，《香港01》亦邀請到香港無線科技商會主席李勁華主講專題講座「Gemini高效工作實戰班」，親授寫出有效提示詞（Prompt）生成圖片、製作公司吉祥物公仔，並教導使用Gemini功能「Gemini Gem」，精準定義使用者角色、省下每次開啟新對話下達重複指令的時間及與他人共享指令，提升工作效率。

李勁華親授寫出有效提示詞（Prompt）生成圖片。（湯致遠攝）