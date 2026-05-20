調查指八成打工仔現焦慮疲勞　友邦推免費心理輔導平台提供支援

友邦香港公布首份「AIA港人職場健康調查」，結果發現本港打工一族整體職場快樂指數平均僅約65分（滿分100分），反映僱員在身心健康方面正承受一定壓力，其中職位較低組別的滿意度相對更低。



調查發現近八成受訪打工仔曾出現情緒耗竭情況。(資料圖片)

調查於今年2月進行，共訪問804名18歲或以上在職人士。結果顯示，近八成受訪者於過去一個月曾出現焦慮、過度疲勞或工作動力下降等情況，當中逾一成更指相關狀態每月出現超過10個工作天。受訪者普遍認為，「工作量大及工時過長」及「工作與生活難以平衡」是主要壓力來源。

在心理健康層面，約五分之一受訪者過去一年曾因心理或精神健康問題請病假，但當中約七成人擔心被標籤而未有向他人求助，近半受訪者亦表示不清楚如何尋求專業支援。此外，逾三成曾於網上搜尋相關協助，但亦有約三成半因費用問題而延遲或放棄接受輔導服務。近七成受訪者認同，應將心理治療納入僱員醫療或福利保障。

生活習慣方面，逾七成半受訪者認為食早餐有助提升精神狀態，但實際每日進食比例僅約六成。另有近八成人表示下班後仍需處理工作訊息，令「離線休息」空間被壓縮。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示，「MindAid」的推出有助支援打工一族的心理健康。(AIA Hong Kong 提供圖片)

由於一般打工仔或對專業心理輔導服務存有「收費高昂」及「輪候需時」的顧慮，因此友邦香港與數碼醫療健康科技公司WhiteCoat合作，推出為指定AIA團體保險成員而設的創新線上心理健康支援平台「MindAid」，提供免費、不限次數的文字心理輔導服務，讓合資格用戶可預約與專業人員對談，並配合情緒日誌及自我評估工具等功能，鼓勵有需要的用戶更主動及適時尋求合適的心理健康支援。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜稱，希望透過數碼化心理支援降低求助門檻，協助僱員及早處理情緒壓力，提升職場整體健康水平。