恒生大學研究揭示青年微型創業支援不足　促政府制訂支援框架

恒生大學研究發現，青年微型創業者普遍面對資金和支援不足，其中零售、餐飲、創意產業、自由職業及專業服務等非科技行業情況尤為明顯，近七成受訪者視資金不足為初創主要挑戰，處於生存或穩定階段佔 54.1%，而在起 飛或成熟期則佔 45%。團隊建議政府構建更具包容性、創業生態系統導向的分階段青年創業政策框架，精準回應創業者不同發展階段的需求。



恒大研究《優化香港青少年微型創業階段性支援系統的多方面分析》由去年3月展開，歷時一年三個月。研究顯示，青年創業大致經歷初創、生存、穩定、起飛及成熟等階段，各階段面對的需求及困難各有不同，而資金短缺貫穿整個創業週期。近七成受訪者視資金不足為初創主要挑戰，處於生存或穩定階段佔 54.1%，而在起 飛或成熟期則佔 45%。

陳志明博士促請政府構建更具包容性、創業生態系統導向的分階段青年創業政策框架。（恒生大學提供）

研究進一步指出，本港創業支援存在明顯非科技行業資源缺口。受訪者普遍認為，現行創業政策及支援計劃過度偏重人工智能、深科技、標榜創新及可快速擴展的初創項目，導致零售、餐飲、創意產業及服務業的青年微型企業容易被忽視。接近一成受訪者認為現有支援政策足以應付所需;逾八成期望獲取低門檻、易申請的資金補貼， 44.3% 冀簡化資助申請程序，43.9% 希望增加市場推廣支援，37.3% 期望獲得創業導師或諮詢服務。

項目首席研究員、恒大社會科學系助理教授陳志明博士表示，青年微型創業者對香港經濟十分重要。他們促進創新、創造就業機會，並提升青年的自力更生能力與社會流動機會。研究團隊建議政府制定分階段支援框架、協調正式與非正式支援、填補非科技支援缺口、政策及支援計劃應採用更廣闊的創業成功定義、改革創業教育以及加強大灣區各地政府之間的協作。

是次研究獲特區政府公共政策研究資助計劃撥款資助，團隊採用混合研究法，與 25 位青年微型創業者及 20 位支援者深度訪談，並收集 627 份青年微型創業者網上問卷，透過統計數據及質性資料，剖析青年創業者的真實經歷。