【未來職場】諾獎得主拆解AI衝擊：充當副手非取代人類

踏入 AI 時代，打工仔人人自危，最擔心「我會被 AI 取代嗎？」香港人才服務辦公室（人才辦）早前舉辦「全球人才高峰會周」，當中的國際人才論壇，匯集全球海內外及本地政商學界頂尖領袖，探討未來人力市場趨勢與策略。



諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政治經濟學院經濟學教授 Christopher A. Pissarides來港參與發表主題演講，他認為AI未必會立即大規模取代人類，但卻會改寫職場規則，特別是年輕一代加入職場時更困難，而AI雖然改變工作方式，但人類的核心能力仍是未來職場的立足之本。



面對數碼轉型，打工仔經歷「創造性破壞（Creative destruction）」，舊工種消失，新工種誕生，Christopher A. Pissarides認為真正的挑戰並非「還有沒有工作」，而是「工作會變成怎樣」。他指出，現今的工業革命與以往不同，因過去的轉型多是「橫向轉換」，即由一個行業轉到另一個行業；但今次 AI 帶來的是「向上流動的轉型」，要求打工仔不斷提升技能，「你需要學習新技能，而且要快，因為科技還在不斷改變。」

他強調AI目前扮演的角色是人類的副手而非替代品，近年湧現的大型語言模型以及代理式AI，仍要靠人類指令以協助處理重複工作，例如撰寫報告、安排行程等， AI帶來的改變並非簡單地減少工作，而是改變工作內容，從而提升部分工作的滿意度。

初級職位首當其衝 入門招聘廣告跌三成

不過，Christopher A. Pissarides亦同時指出AI世代對職場新鮮人影響卻最大。他解釋，部分入門職位原本由年輕人負責的基礎研究、資料整理等工作，已可由AI更快完成，初級崗位招聘因此受到衝擊，意味着年輕人將面對更高的入行門檻，據他了解，自 ChatGPT推出以來，整體入門級職位的招聘廣告已下跌約 30%，法律界更尤為明顯。

為應對未來，他認為學生需要廣泛的基礎知識，打好多元根基，而非過早專科化，現行教育應協助學生打好95%基礎，讓最後 5% 的專業知識在其工作中學習。

香港服務業優勢 人類同理心機器難複製

Christopher A. Pissarides亦提到，AI雖然有助提升工作效率，但生產力未必同步大幅上升，因服務型經濟仍然高度依賴人類難以取代的能力，例如護理、客戶服務和教育等行業，極度依賴人類的同理心，講求人與人之間的情感連結與關懷，而香港服務業佔相當比重，講求「人味」的工作正是機器難以完全複製的領域，這亦是香港在 AI 時代的天然優勢所在。

面對職場變革，Christopher A. Pissarides 認為，愈是 AI 盛行，基礎人類能力愈顯珍貴。他點出三大關鍵技能，包括溝通能力、數據解讀（即理解數據背後對現實世界的啟示），以及同理心，都是打工仔們持續加強的範疇。他建議打工仔要爭取向僱主展示自己能駕馭 AI、並在 AI 無法觸及的領域發揮所長，以在變革中站穩陣腳。

協同大灣區發展 善用優勢接軌全球

不僅打工仔需要找到自身不可替代的價值，香港在 AI 時代亦然。Christopher A. Pissarides 形容大灣區猶如強大的創新機器，如果深圳等內地城市是提供硬體與技術開發的「引擎」，那香港就是不可或缺的「催化劑」；他強調香港不必盲目與其他地區比拼技術開發，而是應善用其獨特優勢，為大灣區提供與聯通世界的助力。