紓緩壓力｜撳啪啪紙1分鐘等同被按摩33分鐘！科學證有5大減壓原因

您喜歡戳泡泡紙嗎？對有些人而言，戳破泡泡紙是一種減壓方式，美國戰略諮詢公司凱爾頓研究（Kelton Research）的調查顯示，1分鐘的戳泡泡紙運動，就等同33分鐘的按摩，而且它完全是免費的。為甚麼戳泡泡紙會讓人如此瘋狂，以下列出這個發明背後的5個科學證據。

文： 黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰



戳泡泡紙可帶來怎樣的減壓效果？（按圖了解）

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1. 提升專注力、舒緩緊繃的神經

戳泡泡紙能提升一個人的專注力，藉由排除其他的干擾因素，讓我們更專心在當下的工作，舉例來說，當您一邊讀文章，一邊戳泡泡紙，您的集中力可能會更高，根據科學的解釋，手裡握著小物能幫助舒緩緊繃的神經，達到紓壓效果。

2. 緩解肌肉緊繃、平靜心靈

戳泡泡紙能緩解肌肉緊繃，美國心理學家羅伯特(Robert E. Thayer)解釋，一個人在緊張和壓力下，往往需要一段冷靜思考的時間，他們可能會不知不覺地輕敲手指、抖腳或戳泡泡紙。因此，戳泡泡紙可能會讓人心靈達到平靜的效果。

3. 釋放壓力、心情變好

戳泡泡紙是一種重複性的動作，需要一定的專注力才能戳破每一個泡泡，美國心理治療師斯蒂芬妮(Stephanie Sarkis)表示，它就是壓力堆積和釋放的過程，而當壓力這樣被刺激時，腦中會分泌大量的多巴胺(Dopamine)和正腎上腺素(Norepinephrine)，使我們心情變得愉悅。

4. 得到像愛愛般的滿足感

更有趣的是，有說法指出，戳泡泡紙會讓腦達到和愛愛一樣的滿足感，印度英文日報德干紀事報(Deccan Chronicle)將這種現象定義為自發性知覺高潮反應(Autonomous Sensory Meridian Response，簡稱ASMR)，即是身體在接收刺激後所產生的愉快刺痛感，通常發生在頭部、背部，以及皮膚表面。

5. 達到破壞的成就感

除了滿足感，戳泡泡紙還可以給人一種破壞和征服的成就感，就像追求權力和地位能使人驕傲，戳破泡泡也能讓人得到滿足和喜悅，就如英國散文家馬克斯‧比爾默姆(Max Beerbohm)的名言：「毀滅是人類最強的本能」。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：戳1分鐘泡泡紙=33分鐘按摩！減壓5原因】