工作習慣歎慢板靜待死線來臨？　5大拖延症成因壓力外疾病也關事

您是否曾發現自己想清洗浴室、拜訪兄弟姊妹或開車去做保養，但是到最後卻沒有一項完成？有時候拖延是誤事的藉口，但如果這個現象長期發生，且讓您無法完成手上的任務時，那或許事出另有因。以下整理5個可能的因素，並幫助您克服拖延症，一起來看看吧！ 醫學審稿： 賴建翰醫師 | 文： W.R. Su

導致拖延症的5個原因：

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1. 壓力

當您必須完成並不想做的事情時，壓力就出現了，拖延是讓您獲得暫時紓解的方式。但壞處是，您還是遲早要面對這件事情，而同時您也會覺得煩躁，且有罪惡感。這些情緒也會加重您的壓力，當壓力潰堤時，身體會做出以下幾種自然反應，以避免您去面對那些應該完成的事情：

1. 睡眠障礙 2. 思緒不斷累積 3. 感覺疲倦、難以專心 4. 頭痛或肌肉緊繃

您若是留意到這些症狀時，可以透過運動、戒酒、減少咖啡因、早點上床，以獲得充足睡眠來改善，當然您也可以詢求朋友或醫師的意見。

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2. 注意力不足過動症

注意力不足過動症（Attention deficit hyperactivity disorder，以下簡稱ADHD）也可能會影響您的行為，ADHD患者會發現自己難以做決定，或無法按表操課，有些患者甚至會因為周遭的狀態而無法專心，有些人則對於做規畫有困難且容易動怒。ADHD的症狀包含做白日夢、分心、焦慮、易疏忽、從事風險行為等等。若您患有ADHD，請務必接受醫師的藥物治療或行為認知治療。

3. 焦慮

當大腦對於樂觀這件事情反應過度時，您就會變得焦慮，會總是把不值得害怕的事情想得很糟。焦慮會使您花很多精力在煩惱家人、財務、健康或日常瑣事。您也會感覺疲倦、睡眠不足、易怒、肌肉緊繃。把呼吸放慢、深呼吸，試着讓正面思緒取代負面想法等，都是緩解焦慮的方法。另外，也要多休息、保持規律運動，並定時用餐。

4. 憂鬱症

憂鬱症並不只是一種情緒狀態，它也會改變您腦內的化學物質(神經傳導物質)。當憂鬱症發作時，您做任何事情都會覺得疲倦，即使是從事自己的興趣或最愛的活動，也會覺得累。因為無望感或自我苛責，您會甚麼事情都不想做，也可能會感覺到巨大的悲傷一直圍繞着自己。您還可能會喪失食慾、體重減輕或變得易怒，某些憂鬱症患者甚至會有自殺的念頭。

5. 疲倦

若您的睡眠不足（少於6小時），大腦的注意力集中度也會降低，因此您無法記得該做的事。若您出現看電影或看書看到睡着、脾氣暴躁、早上很難起床等這些症狀，那就表示您需要更多睡眠。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：總是無法完成任務？5原因造成拖延】