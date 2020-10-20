抑鬱焦慮｜人工低、失業皆是壓力來源　3分鐘自測情緒是否受困擾

抑鬱症、焦慮症潛伏在不少打工仔的情緒裏，一旦事業或生活壓力超標，便可能導致情緒崩潰，情況甚至一發不可收拾。以下內容節錄自《圖解繪畫心理學》，若你想了解自己疑似受到抑鬱症或焦慮症的侵襲，不妨花少許時間做個測試，看看是否需要接受專業協助。

常聽說身邊有朋友患上焦慮症或抑鬱症，情緒困擾這種都市病看似非常普遍，那麼我們要如何知道自己會否患上情緒病呢？

如何測試自己有沒有患上焦慮症？

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根據美國精神醫學會（American Psychiatric Association）出版的《精神疾病診斷準則手冊( 第五版)》，若持續六個月，出現以下焦慮和擔憂症狀中超過三項或以上，有可能患上焦慮症：

至少包含以下症狀之一：

1）你會對許多的事件或活動有過度焦慮和擔憂？ 2） 你感到難以控制憂慮？

以下六個症狀中的三個或以上：

1) 坐立不安或感到緊張或心情不定。 2) 容易疲勞。 3) 注意力不集中，腦袋一片空白。 4) 易怒。 5) 肌肉繃緊。 6) 睡眠困擾（難以入睡或過度睡眠或坐立不安）

如何測試自己有沒有患上抑鬱症？

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根據美國精神醫學會（American Psychiatric Association）出版的《精神疾病診斷準則手冊( 第五版)》， 若持續於兩星期內出現以下症狀超過五項或以上，有可能患上抑鬱症：

至少包含以下症狀之一：

1）常有抑鬱情緒？ 2）對所有活動失去興趣或愉悅感？

以下九個症狀中的三個或以上：

1) 幾乎每天心情感到憂鬱，悲傷空虛或無助。 2) 幾乎明顯地對所有活動沒有興趣。 3) 體重明顯減輕或增加，一個月內體重變化超過5%。 4) 幾乎每天都失眠或睡眠過度。 5) 幾乎每天精神動作激動或遲緩。 6) 幾乎每天疲倦或沒精打采。 7) 幾乎每天自我感到無價值，或者有過度或不恰當的罪惡感。 8) 幾乎每天思考能力和專注力降低或是猶豫不決。 9) 反覆有自殺的念頭（包括沒有具體計劃，或有自殺舉動或是 有具體的自殺計劃）。

貝克焦慮量表

評估一下自己的焦慮程度（按圖了解）：

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香港人生活急速工作壓力大，有時感到焦慮也在所難免，我們可以嘗試由美國Aaron T. Beck 教授及多名精神科醫師原創的貝克焦慮量表（Beck Anxiety Inventory，簡稱BAI）來評估一下焦慮的程度。請回想你在過去一個月有否出現以下症狀， 並圈出該數字。

沒有困擾 = 0；輕度困擾 = 1；中度困擾 = 2；嚴重困擾 = 3

1. 感到麻木或刺痛 0 1 2 3 2. 感到發熱0 1 2 3 3. 腳部震抖0 1 2 3 4. 不能放鬆 0 1 2 3 5. 害怕最壞的事會發生0 1 2 3 6. 感到頭暈眼花0 1 2 3 7. 感到心跳很快0 1 2 3 8. 心神不定0 1 2 3 9. 害怕及擔心0 1 2 3 10. 神經質0 1 2 3 11. 有窒息的感覺0 1 2 3 12. 手震0 1 2 3 13. 身體搖晃震抖0 1 2 3 14. 害怕失去控制0 1 2 3 15. 呼吸困難0 1 2 3 16. 害怕即將死亡0 1 2 3 17. 恐懼0 1 2 3 18. 消化不良或肚子不舒服0 1 2 3 19. 暈倒0 1 2 3 20. 面紅0 1 2 3 21. 流冷汗0 1 2 3

計分方法

請將1至21題的分數加起來，計算總分然後評估一下焦慮的程度。

0 - 21 分 ：輕度焦慮

輕度焦慮是很正常的，人生必然有事情需要我們去面對或經歷，你可以做一些放鬆減壓的練習，令自己保持身心健康。

22 - 35 分：中度焦慮

身體信號告訴你壓力已經影響你的身心健康，要學習減壓放鬆，最近有甚麼事情令你感到焦慮呢？能否解決呢？或工作長期處於高壓狀態，例如每月要追趕業績、月底營業額要匯報給老闆，或在公眾場合演講，身體可能馬上出現信號，所以要學習減壓放鬆讓自己馬上冷靜下來。

36 分以上：重度焦慮

身體信號告訴你壓力已經嚴重影響你的身心健康，減壓放鬆之餘也要尋找問題根源和解決方法，如有需要可找心理醫生，社工和醫生協助你一起處理問題。

注意：這個焦慮量表只作參考之用，若你得到36 分以上建議尋找精神科醫生進一步檢驗。

圖解繪畫心理學: 從畫作一眼看穿人心

書名：圖解繪畫心理學: 從畫作一眼看穿人心

作者：蔡慧芝

蔡慧芝（Roy W.G Choi ）輔導與催眠繪畫心理分析導師，身心應用培訓中心創辦人。具催眠輔導及教授繪畫心理分析的經驗，收集超過二百幅心理繪畫。二〇一九年在播道兒童之家作藝術培訓導師，為特殊學習需要學生服務。

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【本文獲「非凡出版」授權轉載。】