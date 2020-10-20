抑鬱焦慮｜人工低、失業皆是壓力來源　3分鐘自測情緒是否受困擾

抑鬱症、焦慮症潛伏在不少打工仔的情緒裏，一旦事業或生活壓力超標，便可能導致情緒崩潰，情況甚至一發不可收拾。以下內容節錄自《圖解繪畫心理學》，若你想了解自己疑似受到抑鬱症或焦慮症的侵襲，不妨花少許時間做個測試，看看是否需要接受專業協助。
常聽說身邊有朋友患上焦慮症或抑鬱症，情緒困擾這種都市病看似非常普遍，那麼我們要如何知道自己會否患上情緒病呢？
如何測試自己有沒有患上焦慮症？
根據美國精神醫學會（American Psychiatric Association）出版的《精神疾病診斷準則手冊( 第五版)》，若持續六個月，出現以下焦慮和擔憂症狀中超過三項或以上，有可能患上焦慮症：
至少包含以下症狀之一：
1）你會對許多的事件或活動有過度焦慮和擔憂？
2） 你感到難以控制憂慮？
以下六個症狀中的三個或以上：
1) 坐立不安或感到緊張或心情不定。
2) 容易疲勞。
3) 注意力不集中，腦袋一片空白。
4) 易怒。
5) 肌肉繃緊。
6) 睡眠困擾（難以入睡或過度睡眠或坐立不安）
如何測試自己有沒有患上抑鬱症？
根據美國精神醫學會（American Psychiatric Association）出版的《精神疾病診斷準則手冊( 第五版)》， 若持續於兩星期內出現以下症狀超過五項或以上，有可能患上抑鬱症：
至少包含以下症狀之一：
1）常有抑鬱情緒？
2）對所有活動失去興趣或愉悅感？
以下九個症狀中的三個或以上：
1) 幾乎每天心情感到憂鬱，悲傷空虛或無助。
2) 幾乎明顯地對所有活動沒有興趣。
3) 體重明顯減輕或增加，一個月內體重變化超過5%。
4) 幾乎每天都失眠或睡眠過度。
5) 幾乎每天精神動作激動或遲緩。
6) 幾乎每天疲倦或沒精打采。
7) 幾乎每天自我感到無價值，或者有過度或不恰當的罪惡感。
8) 幾乎每天思考能力和專注力降低或是猶豫不決。
9) 反覆有自殺的念頭（包括沒有具體計劃，或有自殺舉動或是 有具體的自殺計劃）。
貝克焦慮量表
評估一下自己的焦慮程度（按圖了解）：
香港人生活急速工作壓力大，有時感到焦慮也在所難免，我們可以嘗試由美國Aaron T. Beck 教授及多名精神科醫師原創的貝克焦慮量表（Beck Anxiety Inventory，簡稱BAI）來評估一下焦慮的程度。請回想你在過去一個月有否出現以下症狀， 並圈出該數字。
沒有困擾 = 0；輕度困擾 = 1；中度困擾 = 2；嚴重困擾 = 3
1. 感到麻木或刺痛 0 1 2 3
2. 感到發熱0 1 2 3
3. 腳部震抖0 1 2 3
4. 不能放鬆 0 1 2 3
5. 害怕最壞的事會發生0 1 2 3
6. 感到頭暈眼花0 1 2 3
7. 感到心跳很快0 1 2 3
8. 心神不定0 1 2 3
9. 害怕及擔心0 1 2 3
10. 神經質0 1 2 3
11. 有窒息的感覺0 1 2 3
12. 手震0 1 2 3
13. 身體搖晃震抖0 1 2 3
14. 害怕失去控制0 1 2 3
15. 呼吸困難0 1 2 3
16. 害怕即將死亡0 1 2 3
17. 恐懼0 1 2 3
18. 消化不良或肚子不舒服0 1 2 3
19. 暈倒0 1 2 3
20. 面紅0 1 2 3
21. 流冷汗0 1 2 3
計分方法
請將1至21題的分數加起來，計算總分然後評估一下焦慮的程度。
0 - 21 分 ：輕度焦慮
輕度焦慮是很正常的，人生必然有事情需要我們去面對或經歷，你可以做一些放鬆減壓的練習，令自己保持身心健康。
22 - 35 分：中度焦慮
身體信號告訴你壓力已經影響你的身心健康，要學習減壓放鬆，最近有甚麼事情令你感到焦慮呢？能否解決呢？或工作長期處於高壓狀態，例如每月要追趕業績、月底營業額要匯報給老闆，或在公眾場合演講，身體可能馬上出現信號，所以要學習減壓放鬆讓自己馬上冷靜下來。
36 分以上：重度焦慮
身體信號告訴你壓力已經嚴重影響你的身心健康，減壓放鬆之餘也要尋找問題根源和解決方法，如有需要可找心理醫生，社工和醫生協助你一起處理問題。
注意：這個焦慮量表只作參考之用，若你得到36 分以上建議尋找精神科醫生進一步檢驗。
圖解繪畫心理學: 從畫作一眼看穿人心
書名：圖解繪畫心理學: 從畫作一眼看穿人心
作者：蔡慧芝
蔡慧芝（Roy W.G Choi ）輔導與催眠繪畫心理分析導師，身心應用培訓中心創辦人。具催眠輔導及教授繪畫心理分析的經驗，收集超過二百幅心理繪畫。二〇一九年在播道兒童之家作藝術培訓導師，為特殊學習需要學生服務。
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【本文獲「非凡出版」授權轉載。】