「專業人士」新時代有新定義　不一定做醫生、律師懂一點你也可以

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-02-10 18:30

香港最近出現了一個新的專業：就是那些站在大廈門口提醒人們測量體溫的人員。這些態度專業的人員我們應該叫他們做「體溫檢查員」還是「體溫檢查師」呢？似乎還未有一個共識。但重點是，只要態度專業，他們都可以成為專業人士。

做「專業」人士不一定要考牌？

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傳統專業人士需要牌照

年紀小時阿爸阿媽常常期望我們成為專業人士，例如醫生、律師、會計師、工程師……等等。那些年代的專業人士，通常是指擁有一個執業牌照的專家，是那些在大學主修特定科目的畢業生。

要是當不了一個學歷型的專業人士，阿爸阿媽會期望我們成為一個技師，學會一技之長，例如電工等。而這類型的技師，通常也需要一定的技術資格才能夠領牌。

總之阿爸阿媽年代的價值觀，就是最好擁有一個官方認可的資歷，以確保三餐溫飽。

新時代的專業定義

時移世易，專業的定義，已經由上述需要領有牌照的專業工種，擴展至對一件事做到專門、認真、獲得其他人廣泛信任的人士。至於是否需要擁有一個官方發出的牌照，只是某些特定專業行業的要求而已。

新興的專業人士

說到新興的專業人士，我們不得不提YouTuber、digital marketer、創業家……等等。

這些新興的專業表面上入行門檻低，也不需要擁有官方發出的牌照才可以執業（而實際上也沒有這樣的牌照），但要做到真正的專業，必需要擁有豐富的知識和創意。

這些專業知識，大概都不能從傳統學校中學得到。因為學校學的知識有一種滯後效應，在傳統課程學的，基本上都是針對幾年前發生事情所作研究之成果。

舉上面的例子，幾年前做YouTuber和digital marketer所需的知識和技能已經和今天截然不同；而做一個創業家，也必須具備敏銳的市場觸覺，比市場行先一步。這些知識都是難以從課本中學到的，卻是透過體驗執行去學習。

專業其實是一種態度

我不是說傳統需要牌照的專業已經過時，而是想指出在今天的環境下，態度專業也足以令你成為一個專業人士。同樣道理，即使一個人擁有專業牌照，但工作態度散漫又hea客，以今天的標準來說，也不算是一個專業人士。

結語

「專業」這名詞，在我眼中已經由以前具有官方發出牌照，擴展至能力獲得大眾認可的人士。所以無論您是從事哪一個行業，只要具備專業的態度，你也可以成為一個專業人士！

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