怎樣才可擁有幸福人生？　有一件事比升職加薪或準時放工更重要！

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-03-08 18:06

編按：「怎樣才能擁有幸福人生？」這是很多人都會深思的問題。要有錢？要有成就？要work life balance？可能都是，但看過以下節錄自《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》一書的內容，你也可能會贊同，人生要幸福，是先要懂得愛上工作。

為甚麼工作「值得」愛上？

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「為了甚麼而工作?」

如果被這麼問的話，你會怎麼回答呢?「因為想要金錢」「因為大學畢業了」「因為大家都那樣做」「因為父母這麼說」，應該會有很多種回答，但意料之外的是沒有甚麼明確的答案。

「為了生存，所以需要金錢。」

如果再繼續追問下去的話，有很多人會這樣回答。不論是剛開始工作的新進員工，或是已經工作很久的老鳥，這都是最大的理由。

人生之中，「工作」佔了很大的比例

對很多人來說，人生中有件事佔了非常大的比重，那就是工作。如果工作不能順利進行的話，就連私人生活也會在不知不覺間壟罩上陰影，反之，如果私人生活很充實的話，對工作也會有好的影響。

「工作」這個行為，不論是在精神上或是肉體上，就連物理上的時間當中，都會對你造成很大的影響，工作佔了非常多的時間。

你想不想讓工作時間變得更幸福呢?

就算想把私人生活跟工作完全分開來，也很難做到。這兩方面都會互相影響，因此沒有辦法完全切割開來也是理所當然的事。所以在工作時，也要盡情地享受，獲得充實的時光以及活着的真實感。

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《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》書本封面

書名：《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》 作者：張替一真 譯者：黃嫣容

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】