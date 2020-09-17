搵工｜失業多時不甘心由低再做起？　改變一個心態包裝逆境成優勢

香港經濟環境變差已經一段日子，不少打工仔都被裁員，感到世界十分灰暗。但其實最令人洩氣的不是失業，而是失去希望。

逆境下如何避免對未來失去希望？

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打工仔長期處於追逐的階段

如果大家回顧香港最近這二十多年的情況的話，你會留意到每隔一段日子，勞工市場便會來一次大洗牌，把曾經要求過的、重視過的東西一掃而空，推倒重來。

在大約二十年前，勞工市場曾經一度崇尚高學歷，結果打工仔紛紛在職進修；好了，當大部分打工仔都有良好學歷的時候，職場又改為崇尚工作經驗、實戰能力，於是經驗就成了王道；在最近這幾年，經驗的價值又好像不再那麼重要，轉而崇尚創意和想像力。

大家可以留意到一個職場趨勢，就是不斷崇尚一項大部分人都沒有的東西。而當大部分人跟隨而又辛苦付出了，職場又會來一個大洗牌，忽視打工仔辛苦得來的價值和技能，轉移崇尚另一項大部分打工仔都沒有的東西。

結果是，打工仔永遠處於追逐的階段，卻看不到上岸的希望。

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環境如何把學歷、經驗一掃而空

就以今天的職場環境為例：你在職場已經打滾了若干年，成功躋身了白領階層，也自認為有一定的學歷和工作經驗，準備好成為明日之星的時候，卻突如其來殺出一個裁員潮，由 準備成為明日之星變成準備加入失業大軍。

如果你有積蓄的話，那還可以靠積蓄度日，在履歷表上最多出現一段空窗期，卻可以繼續保留白領階層的光環。但如果你不幸沒有積蓄的話，那麼你便失去討價還價的能力，被迫馬死落地行，退一步（甚至退多步）接受一些較基層的工作。

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就這樣，你在履歷表上便由白領階層變回勞工階層。他日僱主看到你的履歷會怎樣想呢：「會不會是你原本就不夠料子擔任白領階層？」、「要是有料的話為何要做基層工作？」、「我為什麼不揀一個上一份工也是白領階層的應徵者呢？」…… 凡此種種，都會令你找下一份工作時遇到更多挑剔。

所以現在環境對打工仔打擊得最深的，並不是短期的逆境， 而是對將來失去希望。

轉變心態 柳暗花明又一村

其實在逆境之下我們最需要的，是正向的思維方式，讓自己對將來重新抱有希望。

套用上面的例子，既然知道職場每隔一段日子便進行大洗牌，你便可以放棄隨波逐浪，改為把精力用於令自己變成一個做事更加靈活、觸覺更加敏銳的人，讓自己比別人更加先知先覺，跑先一步贏取先機。

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要是不幸要由白領階層退回基層工作的話，你不要想「我有高學歷卻要屈就基層工作」，而應該想「我有宏觀視野同時又有前線第一身經歷，在公司脫穎而出是指日可待。」

要是面試的時候僱主問你：「憑什麼由基層工作重返白領工作？」，你可以答：「我能屈能伸，既能摺起衣袖和前線員工一起工作，贏取他們信任和了解實務環境；同時又有制定策略的經驗，故此能夠比其他應徵者以更多角度思考，為公司制定更切實可行的策略。」

結語

支撐着個人意志的，其實是希望。如果對每一件事情都是從負面角度看的話，那麼自己自然會感到洩氣。如果能夠調節我們的思想角度，那麼即使在逆境之下，我們也能看到機會，為他日東山再起作好準備。

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