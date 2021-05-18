「PS」是今後職場必備生存技能？不是學執相看看麥肯錫合夥人怎説

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-05-18 07:44

「批判性思考，我們把它稱之為 Problem Solving（問題解決能力），是我們最在意的核心能力」，麥肯錫顧問公司全球董事合夥人譚宏説，「要是沒有這個核心，上面搭載再多行業知識，還是很難訓練成我們需要的人。」

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「問題解決能力」，指的是有沒有辦法以邏輯拆解問題、找出適當的解決方案。在麥肯錫常聽到，「我有個想法，我們來 PS（Problem Solving 簡稱）一下」，譚宏指出，每個問題與解決方案，須經由批判性思考（critical thinking）反覆驗證，才能確保完整性與合理性。

麥肯錫眼中的批判性思考

1. 質疑既有假設，用數據和事實説話

批判性思考第一步，是質疑既有假設、樹立正確的問題。譚宏表示，企業很常説，「我已經知道問題在哪裏了」，但是透過數據與訪談，結果常「出人意表」。

舉例來説，客户會説某產品是公司主要獲利來源，這個論述可能是對的，但是比較該產品與市場成長的速度，就可能發現產品成長落後於市場；只是跟公司內部比起來，該產品成長相對快而已。如果問題界定不清楚，等同箭靶畫錯地方，一定到不了終點。

「人固定會存在某些偏見」，譚宏表示，譬如產品部主管，可能就只會看到產品問題，或是完全相反，專看別部門的問題。因此，麥肯錫會以數字、事實為基礎，儘可能呈現全貌，「而不是客户説什麼，我們就照做」。

2. 運用邏輯，推想假設和解方

第二步是以邏輯推想問題假設與解決方法，是否具一致性。舉例來説，分析企業獲利降低，在提高收入、降低成本的討論下，要能看到產業變化、併購需求、客層分析、產品分佈等層面。在分析中，希望看到框架的完整和邏輯性，如果邏輯夠強，可以很快彙整框架，如果邏輯不強，溝通起來就會很辛苦。

推導過程中可能衍生無限議題，但商業世界時間資源都有限，必須以 80 / 20 法則判斷最主要的問題是什麼，放掉次要問題。

3. 站在多方角色思考，避免分析套路

第三步是思考多元化。譚宏表示， 人都有侷限，因此，每個人在麥肯錫都有「異議的義務」（obligation to dissent），有不同意見，就必須表達， 藉由討論，納入更多觀點。

譚宏指出， 有時候愈成功的企業，愈容易沿襲過往的思考或做事方式， 預期未來也會如此成長。譚宏坦言，所以麥肯錫自己為了避免陷入分析的「套路」，每次專案成員都依照所需能力挑選，不是既成的團隊一再合作，讓不同成員帶入不一樣的觀點。而且，每個人都在學習新東西，同事或國外專家會提出在他的市場裏面，他們的客户或團隊會怎麼思考，可以想像在跨國激盪下，很多好的想法會跑出來，也避免因循既定方案。麥肯錫也很在意人才持續學習跟優化的能力，不然就算你在行業累積 10 年、15 年的經驗，兩三年後也會過時，無法帶給客户更好的價值。

譚宏建議，要培養批判性思考，提出想法時，可以想像各方關鍵角色會怎麼想？假設公司要轉型，除了老闆的立場，也可以預想各部門主管、員工的想法；第二點，問自己「我是基於怎麼樣的假設，得出這樣的想法？」「這項假設可以被拿掉嗎？」，打破既有的框架，尋找更多可能性。

第三點，創建關聯與比較，看到問題與解決方案時，思考效益大與小、需要資源多與寡、效率快與慢，檢查哪一項有相對優勢；第四點，提煉，練習在 60 秒內把事情説清楚，重新萃取你的想法；最後一步，跳脱目前聚焦的事情，問自己「現在解決的是對的問題嗎？」，透過反思，重新確認解決方案的正確性、完整性跟相關性。

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