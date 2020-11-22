「食好啲着好啲」5招擊退Monday Blue　返工有朝氣整個團隊都受惠

周一症候群指的是一周工作剛展開時，所產生的負面情緒；若是不滿意自己現在的工作，則特別容易產生這種情緒。如果你在每周的第一天會感到心情低落、無助且極度勞累，你很可能患有周一症候群。許多人認為周一症候群是非常普遍的情況，每個人都有，不過它所隱含的意義不只是表面的那樣，更還可能是工作上出現潛在問題的徵兆，本文整理5個幫您擊退周一症候群的好方法，一起來看看吧！ 文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

如何擊退周一症候群！（按圖了解）：

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為甚麼會有周一症候群

你若是很滿意現在的工作，星期一就會是繼續從事喜歡事物的時間；但情況若是相反，周一便代表着無止盡的事務和挑戰。周一症候群不只影響一個人的工作表現，也會影響一起工作的人。專家相信，周一症候群會大大影響整個團隊的生產力和所有成員的健康狀態。

擊退周一症候群的5個好方法

1. 問問自己怎麼了

首先要找出問題在哪裏。若你總是有周一症候群，就代表工作一定出了嚴重的問題。你應該要解決問題或轉換工作跑道。

2. 事先準備

周一的低落情緒可能源自上周五累積的工作事項。請盡量在周五下班前完成所有的工作，或至少先把一部分可怕的工作做完，將輕鬆的工作留待周一再處理，如此一來，周一的工作負擔就比較不會太大。

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3. 想想自己喜愛的事物

這個新的一周一定還有其他值得期待的事情。你可以把最值得興奮的事情列出來，投入工作時，便會更有動力。

4. 睡飽一點 早點起床

請確保禮拜天晚上早點上床睡覺，好提供身體新的一周所需要的足夠能量。如果只有睡少少幾個小時，起床時就很有可能會既沮喪又疲累。睡飽一點，早點起床，接着運動和吃頓健康的早餐。

5. 穿喜歡的衣服

穿衣服的方式會為心情帶來很大的影響，如果你的穿著形象正面，甚至也能為同事們打氣。不妨將喜愛的衣服留在周一來穿，不僅可以增加自信心，還可以得到一些稱讚，為你的生活注入活力。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：穿喜歡的衣服！5方法擊退週一症候群】