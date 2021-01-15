每天上班要上20次廁所？　或與「章魚性格」有關小心患職適應障礙

24歲的冠廷（化名）是一名社會新鮮人，畢業後找到網絡電商行銷專員工作。由於部門工作量龐大，加上主管要求嚴苛，工作不到一個月就感到沉重壓力，一天上班要跑20幾次廁所，還被主管誤認工作偷懶而被約談。最近家人發現冠廷下班後出現異常表現，例如容易暴怒、摔東西，晚上常去酒吧喝酒，甚至去飆車，造成隔天上班遲到或經常請假。最後趕緊陪同他到精神科就醫檢查，經評估確診為「職場適應障礙」惹禍！

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缺乏病識感延誤就診 「職場適應障礙」患者激增二成

台灣身心診所院長楊聰財醫生表示，最近適逢畢業季，許多社會新鮮人第一次進入職場，面臨人生與環境的重大轉變，也須承受比學生生活更大的壓力，出現失眠、心悸、肌肉無力及腸胃不適等「職場適應障礙」症狀，近期前來精神科就診的患者也激增了二成。

楊聰財醫師說，除了上述身心症狀外，超過五成的「職場適應障礙｣患者會合併焦慮、抑鬱、煩躁，甚至出現攻擊行為等情緒失控問題，持續時間可長達三個月。像冠廷這類的職場適應障礙患者，經過問診後發現，大多數會有自我要求高、無法接受失敗及凡事都想要第一的性格，長期內外壓力下，若沒有適當獲得解，加上本身缺乏病識感，沒有積極就醫治療，很容易會併發廣泛性焦躁症，甚至出現心臟病、高血壓等心血管疾病。

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楊聰財醫師指出，針對「職場適應障礙｣患者，治療上會採用藥物與非藥物同步進行。首先會經由心理治療，減少患者無法自我控制的情緒，建立正向的認知，並讓患者提升壓力管理與處理的自主能力。同時，也會鼓勵患者學習放鬆技巧，例如腹式呼吸、冥想或打太極拳等紓緩運動。若症狀較為嚴重者，就會依據患者狀況輔以藥物治療，改善失眠、抑鬱及焦慮問題，透過雙重治療能明顯提升患者生活品質。

紓壓九招排除壓力 提升新鮮人身心健康

楊聰財醫師提醒，社會新鮮人若察覺自己對於環境轉變的壓力已無法負荷，出現持續性的身心不適症狀時，應盡早就醫檢查，避免造成後續更嚴重慢性的焦慮症或抑鬱症，同時也鼓勵多運用「紓壓九招」來緩解壓力。

紓壓九招：

一、四能：能睡、能吃、能動、能笑 二、四發：說、唱、做、寫快樂日記（每天一至三件，最好在睡前一小時進行） 三、平日的放鬆訓練：深呼吸吐氣一天至少80次，早上、中午、晚上、睡前各至少20次 四、一周至少運動三天、一次至少三十分鐘、心跳至少一分鐘130次 五、睡前訓練腦袋關機、自我催眠並於30分鐘內入睡 六、每天睡眠時間以6至8小時為原則，最理想為7小時 七、白天少躺床，最多不超過1小時 八、補充足夠水分，晚上7點後要限水 九、放棄章魚性格，學習調整「甚麼都要擔心」的態度

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