求職見工｜遙距面試令HR也在進化　7大常見提問答得好可突圍而出

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，民眾被迫在家工作（work from home），企業面試、招募新人的流程也紛紛改採線上進行；而在國外，諸如 Facebook、Google 等大企業也都延長了遠距工作政策，催生了不少「遠距工作」的工作機會。



線上面試時HR會問甚麼問題？（按圖收看）：

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《Inc.》雜誌在 Linkedin 上詢問超過 100 萬位追蹤者，最喜歡在面試中問求職者哪些問題，總結出 7 個面試官最愛的考題。如果你正要找工作、面試，千萬別忘了思考、準備這些題目。

3 考題，考驗你的「工作習慣」

- 你如何安排工作時間表？



- 你如何在工作中保持專注？



- 遠距工作最讓你難受、掙扎的事是什麼？



美國新創公司蕾絲（Lacy Enterprises LLC）執行長凱拉 · 蕾絲（Kiera Lacy）認為，不管是遠距工作或一般工作，身為主管的她都會透過上述問題了解求職者的工作習慣。面試時，她會要求要求對方視訊面試，因為這樣能看到求職者怎麼呈現自己，及未來遠距工作的工作環境。

根據蕾絲的經驗，大致上來說，那些懂得把工作環境調整成適合遠距工作的人，往往工作表現會更好。

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2 面向，洞悉你的「領導特質」

- 你如何在遠距工作的條件下，保持團隊的參與度、聯繫度？



- 你如何促進團隊合作？



這兩題顯然與主管職更相關。身為面試教練的安娜 · 洛科特科娃（Ana Lokotkova）表示，自己會特別想了解應徵者採取了那些工作步驟來與同事保持聯繫、凝聚向心力，以哪些「非正式的領導行為」推動團隊協作，這些都是她在面試人時特別在乎的。

洛科特科娃表示，出色的遠距工作者在有限的管理下，仍然能表現良好，而且他們會是出色的團隊合作者，不需要主管明確地介入工作，一步一步地盯進度。

2 提問，看出你的「問題解決力」

- 跟我分享一段時間內，在沒有主管的指導下，你必須獨自解決複雜難題的經驗。



- 這段時間內，你都做了什麼事來克服重重阻礙？



遠距工作的工作屬性，打破了各部門間的藩籬，你不需要去敲老闆的門才能得到回應，老闆也無法關閉「虛擬辦公室」的門。照理來說，這樣的溝通模式應該會讓工作者能更簡單、快速地，從同事、主管那獲得幫助。不過，實際往往不是這樣。

加拿大育空地區政府機構（Government of Yukon）人力資源總監伊恩 · 波拉德（Ian Pollard）發現，許多遠距工作者不太喜歡尋求幫助，因為這樣做讓他們很不自在，也導致員工想從老闆那獲得意見更加困難。波拉德表示：「遇到問題、不知道怎麼解決時，懂得著手尋找解方、主動舉手提問非常重要。不僅在辦工作內重要，在辦公室外工作時更為重要。」

波拉德習慣出這 2 個考題給求職者，這樣能讓他知道未來求職者在失去指令、方向時如何自救；他也能藉此調整自己的領導風格，以便日後與求職者一同工作。

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11 個 Tips，給準備線上面試、遠端面談的你

除了實際到公司面談外，受疫情影響，不少公司逐漸改以視訊、電話等方式面試，《紐約時報》（The New York Times）提供了 11 點建議：

如果找工作需要「電話面試」

1. 找一個安靜的環境，確認電話收訊正常。



2. 如果在家面試，記得告知家人你幾點有行程，請他們保持安靜。



3. 面試前與朋友通話，同時檢查相關軟硬體設定。



4. 確保手機充滿電，可以開啟勿擾模式，以免無關的通知害你分心、干擾面試。



5. 面談回答要更簡潔，因為面試官看不到你，肯定會在發言的 5～7 分鐘後失去專注力。



如果找工作需要「視訊面試」

1. 提前 10～15 分鐘打開、登入面試網站連結，以確保網路連線正常。



2. 視訊面試時坐直，向後拉肩膀、不要駝背，看起來更有自信。



3. 視訊面試時，請避免有人從你的背後經過。



4. 視訊面試時確保室內照明，最好面向陽光、或打一盞燈在牆壁上，反射亮度到自己身上。



5. 視訊面試時的攝影機、鏡頭角度，最好對準眼睛，或略高於視線高度並向下傾斜。



6. 確保筆電充滿電，關閉其他與面試無關的應用程式，以免干擾面試進行。



最後，不管你用什麼方式面試，都記得在結束後向面試官發送感謝信，儘可能具體、回溯你討論的重點；如果沒面試主官的聯絡資料，可以寄給找你來面試的人，請他代為轉達。

104 人力銀行總經理黃于純也鼓勵即將「危機入市」的畢業生，當其他求職者愈膽怯，新鮮人機會愈多；做好長期抗戰的心理準備，先熟悉 Teams、Zoom、Google Meet 等視訊面試工具，能幫助你的求職路更順遂。

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