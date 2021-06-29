高薪厚職內心卻仍是壓抑？6大心理關口只有自我要求高的人才明白

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-06-29 18:09

「能者多勞」這句話，常常用來形容我們社會中的「高成就者」、「事業成功人士」。大家都知道，愈優秀的人、肩上扛的責任往往愈重。與生俱來的才能和智力當然能讓一個人的生活輕鬆許多。但是，大多數人的事業發展依靠的並不是這些，也不是所謂的好運氣——而是他們對自己的自我要求，而這通常會導致巨大的壓力。

當上人生勝利組心理陰影也較大…（按圖看清！）

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美國加州的心理學家 Harriet Braiker 博士就認為，當人類在社經條件上取得的成就越高，由於身分的改變也會逐漸轉換思維方式。但其中有某些扭曲的想法，可能導致不健康的壓力增生。根據國外媒體網站《psychologytoday》、《quor》的資料，以下就是高成就者最常出現的 6 種壓力思維模式喔！

一、事情必須做得盡善盡美

高成就者的傾向之一，就是經常以相當嚴格的標準來省視他人與自己 。另一方面，這種人通常都居於領袖地位，他們害怕受到負面的反饋或是失去他人的信任，於是更加追求完美主義，這樣的壓力也可能轉嫁到下屬或同學喔。你可以試着這樣轉換思考：「完美」，是無法實現的。事實上他人的評價更多着重於你帶來的整體貢獻，而不是每一個步驟都做到最好。

二、必須向許多人證明自己

完美主義者，除了要求自己在一件事情上必須做到盡善盡美與事必躬親，也會嚴格要求自己扮演好生活中的每一種 角色，迫不及待向每個人證明自己的能力。在工作方面，努力當一位領導者、在家更要把房子保持的一塵不染；在親密關係中，要成為最體貼、最讓另一半有面子的伴侶。但是你其實可以不用這麼累：「必須讓每個人看見自己的價值」這種期望既薄弱又缺乏價值。若每次出現新的需求或機會時你總是要證明自己，那麼事實上，你也還不懂自己真正的價值何在。

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三、事情沒做完，就不能放鬆

工作狂都是這樣想的：許多高成就者都認為放鬆是一種奢侈品，在待辦事項尚未淨空之前，他們無法讓自己從工作與任務中抽離，毫無掛念地放假休息。轉換思考的方法是這樣：放鬆與適度休息不僅只是維繫健康的必要，許多科學證據也表示，長時間的倦怠會損耗腦部神經，降低問題決策與判斷力。

四、自己有責任要完成更多工作

當一個人的成就愈高，他的待辦清單與工作內容裏總是會不斷添加新任務；加上這些高社經人士經常對別人的辦事能力不放心，難以交付任務 ，因此「事必躬親」也成為龐大的壓力來源。轉換思考的方式也相當簡單：把眼光注重在工作的「質量」而不是「數量」。親自完成幾個更大、更有價值的任務，而不是十幾個小任務，這樣會更有意義。學習分配並放下部分責任，凡事都一把抓可能造成反效果。

五、認為他人都依賴着自己

位高權重者做的每個決策與指令都至關重要，這些高成就者經常是發號施令、其他人詢問與徵詢意見的對象，因此他們常常覺得，身邊的人都很仰賴自己的意見，自己也必須為每一個環節負責任、做好決策。轉換思考的方法是這樣：不必承擔不屬於自己的謬誤，而一位真正的領導人會讓身邊的跟隨者知道，他們在哪些方面必須獨立作業、負起全部責任；而不是都推給上司來決定。

六、覺得自己可以一把抓、做完整件事

完美主義者經常受到高自尊與好勝心的驅使，在面臨超載工作量時拒絕尋求幫助與專業人士的協助。舉例，就拿職場上的高成就女性而言——她們可能在一天工作結束後，下班還要匆匆趕去接孩子，再急忙回家打掃烹飪。但是無論性別，雙方都應該共同負擔責任，而不是只由其中一方負擔。轉換思考的方法是這樣：坦然接受幫助並不意味着能力不足，而主動請人幫忙不僅能減輕負擔，也是讓人更瞭解你的絕佳機會囉。

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