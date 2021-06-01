同事常叫你加油、睇開啲？　3種人說是充滿正能量實質是漠不關心

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-06-01 07:35

就算水杯碎裂在地上，也要去想杯中還有一半的水，不要去想只剩一半的水。

過分正向也不一定是好？（點圖閱讀）：

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你有沒有發現，對於所有問題或阻礙，都有人提議用正向思考或正向態度來解決呢？若你找不到伴侶？最能吸引對方來求愛的，莫過於開朗與樂觀的態度了。專家認為，正向思考讓人心想事成，讓人更快樂。但光是「向好想」，如何能夠真的「事成」？這有許多不同的解釋。如今，許多人認為「心靈雞湯」根本就「有毒」，剛看很勵志，看久都芭樂。無奈的是，這類內容空泛的書卻賣得比較好啊！

此外，在日常生活中也有三種人，乍看是很正向的「好人」，卻讓人感到無來由的煩躁。根據國外媒體網站「theconversation」與「psychologytoday」的資料，一起來看看哪種人最神煩吧。

一、一直都相當正面的「積極魔人」

這種人，一看到他，總是笑臉迎人，生活中似乎沒有任何不愉快，他總是很積極正面，也把這樣的樂觀傳達給身邊的每一個人，口頭禪是：「這有什麼，看開一點嘛！」、「笑一個就沒事了嘛！」

這樣開朗又樂觀的人怎麼會惹人嫌呢？紐約的心理治療師 Karen Arluck 是這麼解釋的：「每個人都有自己的性格、情緒、敏感度、過往的經歷。 當你始終以同樣的態度回應所有人的問題，這是很做作、也行不通的 。」我們不僅需要幸福，也需要「不愉快」來督促自己反省生活上的諸多問題。當你今天被老闆教訓一頓，但積極魔人卻告訴你「這又怎樣，何不看開一點」，保證你會覺得，這人不旦毫無同理心，而且也沒有認真要幫助你的態度。

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二、極力避免爭執與衝突的人

衝突不會碰巧被解決，它需要刻意、認真地處理。但是，有人非常不喜歡吵架，遇到矛盾時往往選擇沉默或退讓。雖然你看得出來他心裡其實不情願，但他還是會說：「沒關係，就這樣吧！」

這樣好脾氣、好說話的人又出了什麼問題呢？紐約時報的專欄作家、資深人際顧問 Gretchen Rubin 覺得：「如果你無法承認自己真實的感受，就不可能與人建立真誠而有溫度的聯繫。」和從不跟你吵架的「好人」相處實際上，並不是那麼愉快，尤其當他是你的親密關係伴侶時。你會發現你們之間遇到的問題根本沒有被解決，他只是用迂迴的方法拒絕和你正面談論；美其名是情緒好，事實上是缺乏表達意見以及與人溝通的能力 。

三、非常想取悅大家的人

這種人，他沒有「被討厭的勇氣」，也不想得罪人，所以別人麻煩的事情都一律接受，遑論自己有沒有能力；當你問他：「週末要到哪裡約會呢，想吃些什麼？」他總是回答：「沒意見，你喜歡就好。」

有時我們就是無法真心悅納這樣的好好小姐、好好先生。加拿大貴湖大學的心理學教授 Pat Barclay 指出了問題所在：「最簡單的說法就是，『好人』讓我們看起來很糟糕 ！」試想一下：你其實有一份重要報告必須繳交，卻因為不好意思拒絕而答應了朋友的聚餐邀約，最後朋友發現他們耽誤到你的時間，害他們愧疚不已。 跟那些沒有底線、沒有個性的人相處，這些人的「好」容易讓別人顯得很「壞」。

說到底，我們不需要從此當個「壞人」，只不過需要明白的是，在人際相處上，「好與壞」有時不如我們想像中單純。學習試著用更有同理心的角度出發，拿出自己的原則，別想增進人緣，卻因此招來反效果囉！

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