跟老細開會該選哪個座位？　方枱並排坐、長枱最遠門口位留畀上司

走進教室或會議室，多數人都會習慣固定坐在平常坐的座位，其實這是有心理學的根據，加拿大維多利亞大學（University of Victoria）心理學教授羅伯特齊福德（Robert Gifford）對此表示，通常人都會受領域性（Territoriality）影響，習慣坐固定的位子，就像過去帝國打戰奪取領土、狗撒尿標記地盤一樣。 文： 黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

會議、聚餐中怎樣選擇座下位置？（按圖了解）

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3種桌子格局的正確坐法

不論是面試或約會，選擇坐哪往往會讓人覺得很困擾，對於該坐哪、不該坐哪完全沒概念，不僅可能降低雙方溝通效率，也許還會給對方留下不好印象。以下分析座位心理學 3 個最常見的情境，還不趕快拿筆做記錄，下次別再坐錯位子啦~

1. 四方桌並坐增進親密感

在一對一的約會中，以四方桌子為例，請盡可能坐在對方的旁邊而不是對面，這能避免視覺上的競爭氛圍，幫助彼此能更放鬆地聊天，同時增進雙方信任關係。在肢體語言的世界，這樣並排坐的方式也象徵親密，表達「我在你身旁」、「我是你的得力助手」等訊息。不過，若是初次見面或面試，或許還是保持面對面聊天，避免造成誤解和尷尬。

如果座位靠近門邊，邀請的一方應坐在靠近門的一側，讓被邀請者坐離門遠一點的位置，套用在男女約會情境的話，男生坐靠近門邊，女生坐內側，這樣才會讓女生有安全感。另外，在工作職場中，可以進門先觀察對方的握筆習慣，並坐在他沒有握筆的那一邊，這能相較減低你的壓迫感，使談話更自然。

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2. 長方桌離門最遠權威最大

在會議室裏，或團隊開會，一般上所使用的桌子是呈長方形，員工請留意，離入口或門最遠的座位即是權威最大的一方，在公司就是老闆或主管，在家可能就是輩分最高的長輩。至於靠近門邊的座位，通常為會議或聚餐主導權較低者，可以自由從門口進出。

所以，如果你只是一般員工，選擇會議桌中間的座位較合適，早到者請盡量挑此位子，不僅能確保和座位上每個人有眼神交流，還能成為仲介者，幫助大家集中注意力、提升士氣與自信，同樣的情況也適用在教室，積極發言的人都會偏向中間的座位。

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3. 圓桌人人平等

那麼，圓桌會議怎麼辦？由於圓桌沒有所謂的權力座位，因為不管坐哪都可以看見彼此，這常見於家庭聚餐和華人餐廳，其象徵人人平等及團圓的氛圍。但如果有長輩一起聚餐，座位也有學問，以團圓飯為例，坐得離長輩愈靠近，就更可以為長輩夾菜，說不定長輩會因此更疼惜你。

事實上，不論是公司開會或家庭聚餐，在任何場合的約會或面談，事先準備總是好的，這不僅僅關乎位子的挑選，更能幫助自己更清楚此活動的目的和動機。不管你是甚麼角色，都請儘量早到。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別再坐錯！會議聚餐約會位子這樣坐】