【升職上位】預測老細需要、忌知情不報　5基本做足好過做擦鞋仔

明明上司不是惡人，為什麼與上司的交往總是處處碰壁？不少人都有與上司相處有問題的煩惱，或者不少人將與上司建立良好關係看得不重要。

想建立良好的上司下屬關係，就要先學會5大向上管理技巧（點圖瀏覽）↓↓↓

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但是，在職場上，與上司的關係幾乎直接影響你的工作環境，與上司交好，總為你免卻不少麻煩。良好的上司下屬關係，除了建立於「擦鞋」，也可以透過向上管理技巧（Manage Upwards），建立一個穩定的工作關係。

要知道一個合格下屬，基本責任是將手頭工作按時做好，少錯漏，以及有基本的交帶及責任心，如果自問上述的條件仍有欠缺，那就要先學好基本功。

1. 了解上司的目標

當上司交待了工作，嘗試了解工作背後的目的，而非只完成手上的工作。你需要知道到底交付你的工作，對整個工作計劃有什麼影響，會達成什麼目標？ 你有多少時間及資源完成工作，上司到底要「交貨速度快，質素平均沒錯漏就好」還是「質素先決，deadline交貨亦可」？

了解待辦事項的真正目的，你會知道你的工作如何影響到上司及整個團隊。與其在交貨日才發現錯方向，倒不如早早不恥下問。

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2. 預期上司需要

當你知道上司的目標，離預知上司需要又近一步。假設上司目標是要限時前完成專案，或是在這一季要追到業積，你會知道任何與目標相關的工作都是優先工作，甚至可以在上司交待工作優次或更細緻的指令時，就事先準備好。

總好過事事要上司詳細解釋，給人一種「踢一腳動一下」的感覺。

3. 建立可靠形象

可靠形象除了來自持續良好的工作表現，亦來自上司覺得能否掌握下屬的動向，預測下屬工作及行動。因此，建立一個可預測的工作模式，總能讓上司安心。

► 知道什麼時間或地點會找到你 ► 定時回覆Email ► 定時匯報工作進度（找出上司在意的項目，按重要性在Email列出）

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4. 找出與上司的合作模式

很多人沒有將與上司交好放在首位，工作能交付固然重要，可是能交出成績但得失上司，亦不可取。如果知道這幾個重點，至少能與上司順利合作吧。

► 上司的性格如何？急進還是慢熱？ ► 最在意什麼問題？不可觸犯的區域是什麼？ ► 可以事事問還是最好先自己摸索？

5. 切忌知情不報

最破壞信任的莫過於遇事隱暪。假設你預見工作上出問題，而上司遲早會知道，這個時候你最需要是確保上司從你口中得知，而非其他人。

最壞情況是你讓上司面對原本可以有時間準備的「突發事情」。例如，客戶對方案細節有微言，下屬並未及時處理，結果客戶向上司投訴，上司要安撫客戶，亦要快速掌握狀況，在毫無準備的狀態下回應客戶。這之後，上司要下屬定時匯報、花額外時間「關心」下屬，也是意料中事吧。

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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