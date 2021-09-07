阻礙努力的不是懶惰！　傑出與平庸的最大區別在於你會否「抱怨」

抱怨有什麼用呢，與這個世界為敵又有什麼用呢？最明智的選擇，就是留著所有力氣變美好，義無反顧地走下去。



有人說，拋開天賦和機遇，傑出和平庸之間最大的區別，就在於一個只爭朝夕，一個駐足於過去。對此，我深信不疑。一個真正努力的人，又怎會對過去的遭遇耿耿於懷？網上曾有這麼一個有趣的新聞：2017，表情包貼圖盛產的一年，你們騎著皮皮蝦還沒走遠，後面「記仇」的小本子已經可以圍繞地球好幾圈了。看着越來越長的小本子，上面滿是記仇的話語，真讓人哭笑不得。玩笑歸玩笑，一笑了之後，也請你繼續前行。

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真正努力的人，哪有時間去仇視人生

正所謂，明槍易躲，暗箭難防。職場裡，總有一些「小人」，在你完全不知情的情況下，傳盡了風涼話，詆毀著你所有的付出和努力。那些鄙劣小人搬弄出的是非，可以用惡毒來形容。也許只有在你毒發之際，才會覺察出那些詆毀有多傷人。

剛畢業那時候，我曾在一家公司從事銷售工作，工作上吃苦拼命，業績上也遙遙領先。

升職是每個職場人的願望，我也不例外。就在入職後的半年左右，部門經理告訴我，這一次的業績考核，我很有可能脫穎而出，被派到新公司當經理。令人氣憤的是，我的競爭對手為了爭奪職位，竟然在背後搞起了小動作。原來，他的一個親戚和主管是中學同學，於是，他通過這一層關係，讓主管破格提拔了他。

於是，原本讓我信心滿滿，志在必得的升職機會，就這樣被人剝奪了。朋友以為我會難過，特意打電話過來，沒想到我竟然正和幾個朋友一起在唱歌吃大餐。當朋友提起工作上的事情時，我風輕雲淡地說：「是我的，誰也奪不走，不是我的，再強求也沒用，接下來我要做的，是努力來證明我自己。」沒有金剛鑽的人，就難攬瓷器活。事實證明，新上任的經理缺少實操經驗，一味地給員工施加壓力，導致整個運轉一團糟，讓所有員工怨聲載道。

又一次業績考核，我用實力碾壓了對手，在眾望所歸下奪回了屬於自己的職位。

其實，最好的「報復」就是不報復。與其義憤填膺地立即回擊，不如在一番努力以後，用實力來證明自己。這次完勝，我又一次想起了偶像演員和實力演員之間的博弈。雖然偶像演員可以迅速走紅，可是大多只是曇花一現。相比之下，實力演員則走得更遠，熬過一段寂靜落寞的時光，遲到的掌聲將經久不息。相關文章：同事關係｜怎與常放負、懶叻的人相處？除減少來往還有這些建議…

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影視劇裡常有這樣一個橋段：相愛已久的戀人，到了談婚論嫁的時候，偏偏受到了家人的反對。那個為愛負傷的人，往往是男方。為什麼呢？女方家人給出的理由很簡單，就是覺得男方家境貧寒，不願看到自己的女兒跟著男方一起吃苦。

饒雪漫(中國當代作家、編劇)在《左耳》(2015年中國愛情電影，也是台灣演員蘇有朋的導演處女作。)裡說：「對一個男人來說，最無能為力的事兒，就是在最沒有物質能力的年紀遇見了最想照顧一生的姑娘。」這是大多數男人都要邁過的一道坎。一邊是家人，一邊是男友，女方的內心也會陷入掙扎。這時，是妥協家人，還是選擇男友？按照劇情的發展，女方大多提出了分手。

同樣，男方也被推到了十字路口。是得不到，報復女方，還是放手一搏，追回女方？毋庸置疑，後者更能打動觀眾的心。抱怨有什麼用呢，與這個世界為敵又有什麼用呢？最明智的選擇，就是留著所有力氣變美好，義無反顧地走下去。

十二屆奧斯卡頒獎典禮上，有兩部電影都獲得了九項提名，分別是凱薩琳．畢格羅執導的《危機倒數》和詹姆斯．卡麥隆執導的《阿凡達》。非常巧合的是，凱薩琳．畢格羅和詹姆斯．卡麥隆曾是一對夫妻，雖然兩人只短暫地度過了兩年。

獎項公佈之後，《危機倒數》的導演凱薩琳．畢格羅摘取了最佳導演獎，成為了奧斯卡有史以來第一位最佳女導演。

這為娛樂記者提供了不少噱頭，典禮結束後，鋪天蓋地的新聞發表出來。新聞的主題出奇地一致，說的都是凱薩琳．畢格羅如何不忘屈辱，痛定思痛，最終報了當年金球獎落選給前夫詹姆斯．卡麥隆的一箭之仇。

理性的讀者，自然會辨別出這些新聞只是空穴來風。一個只想把工作做好，不為過去所羈絆的人，又怎會有「一箭之仇」這一說？真正努力的人，哪有時間去報復啊！凱薩琳．畢格羅之所以摘取桂冠，一定付出了比所有競爭對手都要多的努力，包括她的前夫詹姆斯．卡麥隆。與其沉溺於過去的得失，不如給將來一個機會，用努力去證明這一切。

願你有持之以恆的魄力，更有從頭再來的勇氣。

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內容摘自 /作者：慕新陽《我那麼拼命，就是不想平庸至死：跨越迷茫、怯懦、憂鬱、不安、焦躁的勇氣，變成更好的自己》幸福文化

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：傑出和平庸最大的區別！就在於一個只爭朝夕，一個駐足於過去。】