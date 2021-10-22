建立自信不用拜託人生教練　簡單一招　即將你與灰暗的自己說再見

人們不一定能清楚意識得到自己缺乏自信，往往認為自我憎惡不過是種本能，沒必要排除或避免，甚至連意識到它的存在都不是很重要…



「為何我快樂不起來」——「缺乏自信」怎麼辦？

「我應該沒辦法」、「我怎麼可能做得到」、「這對我來說太難了」…你的腦中常常出現這類的聲音嗎？這些總是在冥冥中出現，而且又不斷重複的內在聲音，在心理學的範疇中，稱之為「自我對話」（self-talks）。這些意念與想法有通常相當負面，正不停地耗損你的自信，讓你的行為更消極，自我潛力更受限。

「自我對話」通常是從小時候就開始慢慢累積、培養出來的，這些較為自卑或軟弱的意志，可能是從父母家長的批評、他人的不認可與拒絕當中內化而來的，但你可別慌張！好消息是，「自我對話」的困境，其實可以靠後天改變的喔。如果我們把自己的大腦比喻為一台電腦，改變自我對話就像更改程式語言，讓你的心智頭腦以全新且健康的方式運作。

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根據外國媒體網站《psychologytoday》與《glamour》的資料，美國心理學博士 James Creighton 有非常完善的做法，讓你從以下四個步驟中，徹底改變負面的個人心態與負面心境吧！

Step 1. 自主覺察負面的自我對話

其實，負面的自我對話並不會天外飛來一筆，也往往出現得很自然，自然到你把它當成理所當然，不會去主動質疑這句話是不是對的，是不是太過苛刻而悲觀了？因此若要改變負面的自我對話，第一步就是要覺察它，如果你的覺察能力還沒那麼好，就在負面對話或負面思考出現時寫在一本筆記本上。久而久之，你會對它的出現更加敏銳。

Step 2. 用心觀察別人受負面自我對話的影響

你一定都聽過這句話：「當局着迷，旁觀者清」，假使你很難察覺到負面情緒與自我對話對自己的影響，那就請你多加留意一下身邊總對自己說喪氣或太過苛刻的話的人，觀察這些語言對他們的負面影響，比如說限制了他們的創意表現、讓他們總陷入低潮與悲涼的情緒，或者讓他們事業發展不順利，也許這對你自己來說，也會是一種很好的警惕。

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Step 3. 阻止負面自我對話自動出現

改變負面自我對話的前提，就是對任何負面情境都不妄下定論與結論。假設你在聽別人表達對你工作的意見與建言時，不要立刻以批判與傲慢的眼光看待，先理解他們想表達甚麼內容，保留「彈性」是改變負面自我對話的第一步。

再來，當負面對話自動出現時，你可以練習看看，在腦中告訴自己「快停止對自己不利的言語」，或者拍打一下你的身體，有的人會在手上戴上橡皮筋，在負面對話出現時拉起來彈一下，這是改變大腦神經路徑，停止負面對話的好方法喔！

Step 4. 改寫內心的消極頹廢喪志語言

想要在阻止負面語言出現嗎？想讓自己更加成長、茁壯的你，也要更新正面的語言到你的大腦裏，比方，你可以多方嘗試，找到最能支持自己的語言，並不一定要超級熱血、勵志到不切實際才行；比如「我不能決定會碰到甚麼事，但我可以選擇怎麼面對」、「我並不是孤單的」等等，這些溫和柔軟的語言就很足夠囉。雖然改變負面自我對話的工作並不輕鬆，也並非一蹴可就；但這樣可以改寫你的人生劇本，讓你的工作、愛情都朝向正面的方向發展，絕對超級值得！

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