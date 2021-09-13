理財．儲蓄｜沒錢應急卻有錢買股票？　抱這5個心態儲錢其實很錯…

如果有想存錢卻一直無法存到錢的困擾，這可能是身陷存錢盲點而不自知，只要找出盲點對症下藥，就能替自己量身制定適合的儲蓄方法，逐步達成理財計劃。



存錢對於多數人而言，是生活中相當重要的一環，雖然個人價值不應只用財富衡量，但以年輕小資族為例，如果沒有趁現在開始累積存款，可能會影響到未來其他的生涯規劃。

即使知道儲蓄的重要性，但仍有不少人感嘆存不了錢，其中，有些人僅是想着要存錢，實際上卻還是花錢無度，本文將列出小資族最常見的5個存錢盲點及解決方式，協助你做好儲蓄規劃。

「人工少」、「壓力力」……很多人都是因這5個原因而打亂了儲蓄計劃啊！（按圖了解）

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盲點1：月薪不高 無法存錢

許多小資族常以薪水不多、無法存錢來回應，其實，以目前基本工資24,000元試算，建議剛出社會的小資族，至少要先存下月薪的3分之1（即8,000元），當然也能按照個人處境再做調整，像是租屋族每月基本開銷通常會比住在家中的族群高，但只要扣除所有的必要費用後，就知道還能存下多少錢，之後可以依此為基準來執行儲蓄計劃。

藉由存錢，也能思考個人職涯發展，年輕族群可以趁這個階段探索個人興趣與工作類別，除了提升專業能力，也有機會增加薪資的成長幅度，日後就能避免擔心月薪不高，以至於無力存錢的窘境。

盲點2：花完錢 才想到要存錢

每月薪水入帳後，如果先選擇花錢「犒賞」自己，很容易掉入存不到錢的黑洞中。最好的解決方法是列出基本開銷後，就能知道每月能存的錢有多少，然後申辦一個可自動轉帳的儲蓄帳戶，設定在每月發薪日自動撥款到該專戶內。

培養「先儲蓄後花費」的觀念，並妥善地規劃每一筆支出用途，有助於累積存款，從此帳戶不再餘額不足，而是能按照個人擬定的存錢計劃，逐步養大資產。

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盲點3：有錢就花 不了解金錢流向

對於正在學習理財的小資族而言，藉由記帳能清楚地知道每一筆金錢的流向。不過有些人認為，記帳相當繁瑣，也容易一忙就忘了這件事，其實除了手寫記帳，如今也能使用一些軟體例如記帳App的協助，消費後即刻拿出手機記錄，就能讓記帳變得更簡易輕鬆。

除了透過記帳了解個人的收支狀況外，也可以運用「帳戶管理法」，將每月的薪資分成「生活必要支出」、「只進不出的儲蓄戶」、「投資」、「娛樂」等項目，讓每一塊錢都能創造它的最大價值。

確實掌握金錢流向，有助於執行理財計劃，也能讓你更加謹慎地對待每一塊錢。

盲點4：缺乏存錢目標 無法訂定儲蓄計劃

相較於沒有目標地存錢，「設定目標」確實能夠有效提升自己的儲蓄力，同時建立正確的理財觀念，有助於打造屬於個人的存錢計劃。一旦明確地知道存錢目標，就能意識到儲蓄的重要性。

建議小資族一開始先儲存「緊急預備金」，至少存到能支應6個月的生活費，並以此目標當作第一個存錢計劃，不僅能防止隨意花錢，存錢過程也會更加踏實，還能逐步由小到大制定其他目標，協助完善個人的生涯規劃。

盲點5：不清楚投資目的 只想穩賺不賠

近期台股交易熱絡，除了許多年輕小資族申辦證券戶，也有不少未滿20歲的學生在父母陪同之下開戶，成為投資界的「首投族」，對比資金門檻，以往投資股市須準備較多金錢，如今有定期定額、盤中買零股等交易方式，讓買股票變得更加簡單，也成為小資族存錢的方式之一。

但如果認為投資只會穩賺不賠，很有可能因為不正確的投資觀念，而讓存錢計劃受挫。近期股市劇烈震盪，若沒有清楚投資目的，很有可能因為股價稍微下跌，而將原先規劃長期持有的股票賣出，結果沒多久股價又逐漸上漲，手上卻沒有足夠的資金再進場。所以，建議要投資的話，應以短期內不會用到的資金為主，同時依自己的投資目的謹慎操作，才能穩健獲利。

小資族如能避開以上5個存錢盲點，並且確實執行理財計劃，要存到錢一點都不難。

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