理財｜儲錢第一步最是難行？即學4個實用儲散紙方法體驗無痛致富

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-06-26 10:30

被股市上沖下洗，眼看帳面漸漸變負數，被人當韭菜收割，心情實在很煎熬？快把下面這4個穩妥妥的「無痛致富法」學起來~~每一分錢，都要好好儲蓄，不知不覺就能累積一筆可觀的財富喔！

無痛致富4大方法（點擊下圖即學！）

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1. 超狂「水桶存錢法」，2年存下6位數

有台灣網友於Facebook專頁《爆廢公社》上發文，分享自己手邊有一桶存了將近2年之久存錢筒！然而，原PO口中的存錢筒，不只巨無霸水桶容量相當浮誇，水桶中滿滿的零錢及鈔票們，更令底下網友留言：這重量，是最甜蜜的負擔吧。網友分享，2年前開始實行「水桶存錢法」，如今打開存錢筒後，仔細數了一番，發現水桶內的金額，竟高達15萬！重點是，光是硬幣部分，就有98182元，將近10萬！原PO也坦言，銀行戶頭內仍然保有存款，水桶內的錢全是每天下班後，養成習慣將口袋中剩下的零錢投入，不知不覺竟存下如此驚人數目！

2. 月曆存錢法

存錢月曆的使用方法是，你可以在月初的時候先把這個月的生活費抓出來，然後將領出來的錢平均的放在每一格格子中，記得把提款卡放在家裏，別帶出門，也要克制自己不能線上支付！若是周末的聚會比較多，你也能自行調配在特殊日子裏放入金額比較高的錢。將每天的生活費一目了然的攤在眼前，就能夠更有效的控管金錢支出，不讓你總是想不起錢到哪裏去了。

3. 「365天」存錢法

這個很簡單，你第1天就挑一個數字，例如10元，所以你第一天就存10塊錢。第2天開始就加倍，第2天存20、第3天存40、第4天存80等等以此類推。網絡上有許多365天存錢法的表格，每天把錢投入豬公時，剛好劃掉一格，看着表格一格格的劃掉、豬公越來越滿，讓人莫名的有種成就感啊！

4. 零存整付存錢法

平常買飯、買飲料、搭車的時候，很少會特地找足夠的零錢付款，一般都會直接拿出100、500、1000付款，所以一定會有硬幣，這個時候就把這些硬幣存起來，久而久之也會是驚人的存款。小編自己就是愛用這個方式存錢，每次數硬幣時發現金額越來越高時，都會驚訝自己存了這麼多錢！

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