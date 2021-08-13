孭住學貸不減儲錢決心　23歲小資女儲近30萬分享3大實用儲錢法

在物價高，薪水凍漲的時代，想要存一桶金變得更加困難，很多人會建議靠投資理財知識，讓目標更快速達成。有一名年僅23歲的小資女，已經存到人生「第一個百萬」，她也不私藏分享自己的3大存錢法，讓其他網友看了都直呼「太強了吧」。



網民分享3大實用儲錢法！（按圖了解）

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這名女網友以「新手小資女帳戶大公開」為題在Dcard發文，她表示自己從國中畢業開始打工，不用負擔家裏其他補貼，但爸媽也沒辦法一次繳齊五專學費，於是開始申辦學貸，畢業後就有一筆負債，她也提及自己讀書到工作都住宿舍，一個月4,400元的套房，應該能算優勢。

她總結了3個存錢方法，第一就是記帳，可以清楚知道自己花費在哪，開源節流還是很重要的；第二則是帳戶管理法，以前領到薪水馬上轉移，算是死存錢，因為還要轉移到帳戶領錢很麻煩，可以減少想花錢的慾望；最後則是被動存錢法，用數位帳戶的高利活存，是最近的方式，一天利息也有40元，加減賺也不錯。

網友看完驚嘆「超強，我24歲時超少錢的」、「好羨慕，我今年要滿27了，才半桶金，好丟臉」、「沒投資股票存一桶金滿滿的respect」、「25歲連半桶都不到」；也有不少人建議原po「學貸慢慢還，如果有符合月薪4萬以下可以緩繳8年，讓現金流更為流暢」、「學貸利息都很低可以不用一次繳清，可以先利用這些錢做一些投資，錢滾錢的速度很快的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】