理財｜若說消費欲望是隻大象　你會怎馴服牠？成功人士會這樣做

檢視自己的花錢習慣，你可能會發現，雖然自己會寫下購物清單，卻常買了不在計劃內的東西。



加拿大經濟學家赫許．謝弗林（Hersh Shefrin）形容，大腦做決定的方式，就像是一名騎在大象上的騎手。大象代表了我們的本能或習性，如走路、呼吸、刷牙等，牠很強壯，但很難控制；騎手則是我們思考、計劃和其他克制本能的行為。

這個決策模式套用到理財上，大象就代表那些不經思考的金錢習慣，例如衝動購物；騎手則是我們有計劃性的理財活動。我們該如何訓練騎手，讓他不被大象牽着走呢？

《金錢性格》作者梅麗莎．布朗恩（Melissa Browne）建立了一套財務人格類型系統，讓我們能發揮、利用大象的優勢。她強調，金錢類型不是把你歸類成一種固定的行為模式，而是幫助你理解自己怎麼看待金錢，這樣就能放大優勢、最小化弱點，進而養成一套適合自己的財務習慣。

4 種財務性格，你屬於哪一種？（點圖了解！）

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1. 工作者：相信努力工作，就能得到成果。

他們會被安全機制吸引，討厭負債。如果借錢購買長期會增值的標的，會想辦法迅速還債。通常非常節儉，但如果工作太忙碌，有時可能會無意識地超支。他們的自我價值建立在成就上，也就是說，他們可能從工作得到不錯的收入。但如果只依賴工作收入而不去投資，是致命的弱點。

2. 創造者：企業家或理想主義者。

如維珍集團（Virgin）創辦人理查．布蘭森（Richard Branson）、特斯拉（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）。他們願意承擔風險，樂於嘗試新事物，會被立即可見的成效激勵，認為自己有能力創造想要的東西。

在財務習慣上，這群人更有可能投資熱門股票、新創企業或房價可能起飛的地區。然而，活在當下的心態很容易造成過度消費，最好能找到讓你在不受束縛或超支的情況下，還能安心投資的方式。比方說，想自由移動而不想買房子，不如買一個能出租的投資性房地產，用以支付房租。

3. 洞察者：喜歡推理和邏輯。

當涉及投資時，洞察者會深思熟慮，在清楚了解風險和回報之前，一般不會採取任何行動。不過，也因為如此，有可能會延誤決策。這類型的人，可能會因為信賴分析師的專業知識，而選擇投資某項資產，但他們也不介意自行梳理資料，或是蒐集更多資訊，以做出更好的決定。

4. 關聯者：務實、重視人際關係的人。

在投資理財上，相較於資料與數據，更相信自己或他人的經驗。換句話說，關聯者傾向憑直覺行事，或是投資自己熱愛、覺得有關係或感覺正確的資產。正因如此，你有可能容易輕信他人，而被利用或受騙。「設定好就忘記」的長期投資方式，會比較適合這類人。歐普拉．溫芙蕾（Oprah Winfrey）、創辦道德消費品事業的潔西卡．艾巴（Jessica Alba）都屬此類。

不過，布朗恩認為，多數人都是多種類型的組合，通常一種是主導，另一種是次要，右圖分別是適合各種類型的財務習慣，找出最適合自己的習慣，開始累積財富吧！

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