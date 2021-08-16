零工經濟│外賣員月入可達3萬　呢個行業人工高+工時彈性又自由…

受疫情影響，各行各業均大受打擊，不少打工仔面臨失業、減薪、放無薪假或停薪留職的危機。根據政府統計處資料，2020年12月至今年2月的失業率為7.2%，是近17年來高位。有某大人力資源顧問公司董事總經理更指疫情下畢業生月薪或低至$5500，畢業生又有什麼好出路呢？近年愈來愈多人加入自由工作行例，甚至身兼多職，「零工經濟」成為職場趨勢，成就Slash世代！作為一個Freelancer，哪個行業人工高，工時彈性又自由呢？

零工工作會是你的職涯選項嗎？（getty image）

「零工經濟」？ 香港自由工作成趨勢

近年十分流行一個產業生態名詞——「零工經濟」（Gig Economy），意思是指在自由市場體系中的工作模式，例如一些臨時職位、短期合約、自由工作、獨立承包及派遣工作。根據2016年美國麥肯錫公司發布《獨立工作者的選擇、必要性與零工經濟》報告，指出美國與歐盟15國的零工工作人數已高達1.62億人，佔了總工作人口的20-30％。而本地參與零工工作的人口亦有明顯上升趨勢，立法會秘書處資料研究組指出，在 2014 年至 2016 年間，全球約有 1.5%勞動人口曾參與零工經濟。而政府統計處的資料亦顯示，香港在 2019年共有224,100名自僱人士，佔整體就業人口 6.4%。

投入零工工作 工時彈性又自由

投入零工工作的原因有很多，或許受社會的經濟大環境影響，亦可能是出於自主選擇。自由工作者每月收入相對不穩定，在職福利亦沒太大保障，但卻可享有高度工作自由及彈性工時，亦可以同時身兼多職，變相多勞多得，收入因而有機會比以往受僱於企業時更高。對部分自由工作者而言，工作的彈性可令他們達至工作與生活平衡，亦有更多時間和機會令他們實踐夢想。

自由工作者可以身兼多職，工時彈性又自由。（getty image）

Sales轉行做外賣「步兵」 疫情下工作4小時接10單=時薪高於$100



記者為深入了解參於零工經濟的就業行情，訪問了一名身兼外賣員和倉務員的自由工作者Sally。Sally本身是一名售貨員，自言於去年3月因舊公司裁員而轉行做外賣「步兵」，疫情第3、4波時，外賣訂單特別多，每小多獲分2-4張單，工作4小時已可接10單，平均時薪高於$100。

疫情之下，外賣訂單增加，同時增加了就業機會。（getty image）

為了加快送餐效率，她平日會騎單車送外賣，比騎電單車的成本低，最辛苦是夏天悶熱的天氣，有時亦可能要面對態度不好的餐廳和客人。Sally認為作為一個外賣員，最重要是做事速度快、不怕辛苦、不怕悶。雖然收入不算穩定，有時又要鬥快「搶單」，不過多勞多得，「工作較彈性，送外賣不算是厭惡性行業已經算好，現在有工作已經很好，起碼有收入，保著飯碗，將來找到其他好工再轉工也可以。」

自由工作時薪比較 外賣員月入可達3萬？

世界經濟逐漸轉型，零工工作會否是你職涯新選項？不如先看看在零工經濟下，各行各業的薪金比較吧！以收銀員為例，時薪約$40-$60左右，餐廳侍應時薪可高一點，約$50-$70，而酒店侍應的時薪通常比餐廳高，約$60-$100不等。而近年受疫情影響，外賣需求高，增加了外賣行業的工作機會，加上入行門檻不高，故成為不少自由工作者的首選。外賣員平均一張訂單的收入是$45，每小時可獲分配1-2張訂單，即是時薪可達$90。外賣平台UBER Eats的公關早前接受《香港01》的訪問，指出該平台有電車外賣員平均月入可達3萬，收入十分可觀。