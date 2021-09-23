升職｜同事能力不及你怎卻獲提拔？不懂「這點」或只能當一世嘍囉

編按：遇上有些時候，你總會埋頭思考對現在的工作或學業，是抱持着怎麼樣的想法在努力？又或者感覺自己是一條「鹹魚」毫無目標？原來怎麼看待事情的態度，對工作的想法也會改變。透過以下節錄自《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》一書的內容，或許能夠從中幫助你重拾充實人生。



人生態度如何對工作的改變？

+ 12

「你在從事什麼工作呢？」

在3個砌磚師傅工作的地方，我們試着詢問了這個問題。

A師傅回答:「我正在砌磚頭。」



對他來說，砌磚頭這個工作只是「例行作業」。

B師傅回答:「我正在賺錢。」



對他來說，工作就是「賺錢的作業」。他應該是必須得到金錢來扶養家人。因為有目的，所以就算是單純的作業，也不會覺得像A師傅那麼痛苦。

C師傅回答..「我正在建造大教堂。」



對他來說，砌磚這個對某些人來說只是例行作業的工作，會讓他感受到「使命」，所以他很專心地投入在這個工作中。

即使做的是同樣的事，因為本人看待的方式不同，所以對工作的看法也會像這樣產生非常大的改變。

這3個師傅之後的人生變得如何？

A師傅沒有改變，只是換了別的地方砌磚頭。

B師傅在鋸木場做鋸木頭的工作。因為薪資比較高所以就換工作了。

C師傅因為真誠工作的態度獲得好評，所以得到了市公所的工作。現在被任命了一件很有價值的工作，要為了未來思考該如何發展城市景觀，過著充實的每一天。

如果是你，你會怎麼回答呢？

如果某個人問你「你在從事什麼工作呢？」你會怎麼回答呢？你對現在的工作或是學習，又是抱持著什麼樣的想法在努力的呢？

相關文章：辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》書本封面

書名：《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》



作者：張替一真



譯者：黃嫣容



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】