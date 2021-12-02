入職初創大嘆中伏　返工一星期已想辭職　怎知網民一面倒建議留低

許多人找工作的重要條件，不外乎是滿意的薪資，還有公司完善制度，以及同事間的相處氣氛。有一名網友分享了自己剛到一間「新成立公司」的殘酷經驗，他表示因為是新公司，完全沒有制度，做一個禮拜就很想離職，「主管也完全沒有要理你」，想問大家會怎麼做，引起熱議。



一名網友在Dcard以「做一個禮拜就想離職」發文，他表示最近到了一間新成立的公司，因為內部還在蓋，所以每天施工都超級吵，可能因為是新公司的原因，所以「完全沒有制度」，大家都是新來不久，只有6個員工，所以很多事情根本沒人可以問，「真的有點受不了每天都不知道要幹嘛」。

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他當初是面試行政助理，結果進來後變成採購兼人資、總務兼行政，超複雜卻沒有人可以問，根本不知道系統該如何KEY，目前做一個禮拜了，「很想離職」，很多東西都是面試時沒提到的，主管也都做自己的事沒有要理你，因此想問大家「如果是你們會怎麼做？」。

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此文一出馬上引起網友熱議，有人認為「年終先領再走啊 」、「我個人是非常好奇...你的公司是做甚麼的... 我的建議...你可以開104邊找好的工作、正常一點的」、「取決於你的個性吧，喜歡聽命行事下班打東東，還是喜歡挑戰獨立行事」、「我覺得你可以待到3個月，如果公司還是這種狀態再離職也不急」、「如果你是二十出頭的社會新鮮人，這種公司是最好磨刀練兵的地方，甚麼都要碰、甚麼都要學」。

但也有不少人鼓勵他留下，「小公司難起頭，但是撐到後面，你甚麼都會了，公司對你依存度高，薪水自然好談，要是我會留下」、「新創公司有機會在未來直接變公司高層，除非該公司你認為沒有未來那就快跑吧？」、「撐過去你很有機會變成高層主管，雖然制度不健全讓你頭大，但其實也很棒，因為你可以用自己的想法，也更有機會讓老闆接受你的辦事方法」。

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