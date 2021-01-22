黑石創始人蘇世民也曾被上司喪鬧　分別是我們能否客觀地從中學習

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-01-22 13:00

史蒂夫．芬斯特（Steve Fenster）和喬治．帕特南（George Putnam）都是很好的老師，但我也從自己的錯誤中學到了很多。（以下內容節錄自《蘇世民——我的經驗與教訓》。）

文：蘇世民（黑石集團（Blackstone）董事會主席）

第一年工作的晚些時候，我和埃里克．格萊切（Eric Gleacher）坐在一架飛機上。埃里克．格萊切聰明而嚴肅，之前曾在海軍服役，比我大幾歲，剛剛成為合夥人。我們正在飛往聖路易斯，去考察一家食品加工公司，研究拆分其連鎖便利店業務的問題。

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雖然在雷曼兄弟的經歷非常痛苦，但這些提供了我所需的教育。與其他任何技能一樣，金融也可以習得。正如馬爾科姆．格拉德威爾（Malcolm Gladwell）在他的著作《異類：不一樣的成功啟示錄》（Outliers: The Story of Success）中所指出的那樣，披頭四樂隊在1960-1962年前往漢堡，才把自己從車庫樂隊轉變為披頭四樂隊；青年時期的比爾．蓋茨在能為首批個人計算機編寫軟件之前，也是在他家附近的華盛頓大學的計算機上花費了很長時間的。

同樣，在金融方面取得成功的人必須先從重複練習開始，這樣才能掌握這個技能。在雷曼兄弟，我觀察了整個過程的每一步，並接受了所有細節的培訓，其中任何一個細節的錯誤都可能會導致全盤皆輸。

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有些人是從法律或媒體等其他行業轉行做金融的，但我合作過的最出色的人都是科班出身。他們學習的路徑就是做最基本的分析。他們因為早期犯的錯誤而包羞忍恥，因此，他們認識到任何一個細節都極為重要，這也為他們的職業生涯打下了堅實的基礎。

在雷曼兄弟的第二年，新任董事長兼CEO到任。彼得．彼得森（Pete Peterson）曾擔任媒體設備製造商貝爾豪威爾（Bell and Howell）的CEO，他的前一個職務是尼克遜總統的商務部部長。他的關係網絡強大，在商業和政府領域受到廣泛尊重。在他加入雷曼兄弟時，公司已經陷入了財務困境，掙扎在生存的邊緣，充滿了各種內鬥（我在哈佛商學院論文中曾預測，內鬥會導致公司倒閉）。

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彼得和喬治．鮑爾（George Ball）是盟友，喬治．鮑爾在甘迺迪總統和約翰遜總統就任期間擔任副國務卿，最終擔任駐聯合國大使，現在是雷曼兄弟的合夥人。他們運用了自己的國際關係，說服意大利商業銀行提供資金幫助雷曼兄弟渡過難關。在雷曼兄弟度過了最危急的時刻後，彼得立刻向整個公司發出了一份備忘錄，要求大家提出建議。

在公司工作一年後，我認為我已經足夠了解情況，於是寫了一份涉及資金管理和投行業務的戰略計劃。在計劃提交一週後，彼得給我打電話，讓我來找他。會談結束時，他說：「你看起來是一個有能力的年輕人。我們兩個應該合作。」

大家對彼得的評價是：聰明，但沒有金融或投行經驗。他問的問題數量是別人的5倍，大家覺得和他共事很累。他不厭其煩地問問題，以了解公司問題的核心，但這個過程很艱難。

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如果他真的不知道自己在做甚麼，而我又還有許多東西要學，那我們合作就是外行指導外行。我建議我們再等等，等我準備得再充分一點。彼得欣然接受了我的坦誠。大約兩年後，他又打來電話：他想要我加入他的團隊。我們搭檔得很默契。我掌握他不了解的情況，同時，我資歷尚淺，也左右不了他。

有一天，他邀請我和通用電氣CEO雷金納德．瓊斯（Reg Jones）共進午餐。彼得和雷金納德都是通用食品公司的董事會成員，兩個人成了朋友。雷金納德向彼得介紹了一位在通用電氣工作的年輕高管。

「這是傑克．韋爾奇（Jack Welch）。」瓊斯說。

「嗨，史蒂夫。很高興見到你。」傑克音調很高，有些刺耳，帶着濃重的波士頓口音。

「雷金納德之所以在這裡和我們共進午餐，是因為傑克將成為通用電氣的下一任CEO——但目前這還是個秘密，」彼得說，「雷金納德希望我們教給傑克金融知識。這就是你的任務。」

「好的。」我猶豫地說。

「對對對，」韋爾奇說，「很好。」這個刺耳地說着「對對對」的傢伙將成為通用電氣的CEO？要麼韋爾奇是世界上最聰明的人，要麼就是雷金納德看走了眼。

當傑克開始跟我學習金融知識時，我只花了一分鐘時間，就發現雷金納德．瓊斯的判斷完全正確：傑克正是最佳人選。和傑克．韋爾奇一起工作，大腦就好像被接上了一個吸塵器，他會吸走你知道的一切。

我再也沒有見過像他這樣的人，他對學習充滿渴望，孜孜以求，總是無休無止地提出這樣那樣的問題；他善於思考，思維敏捷，能立刻理解一個想法與另一個想法之間的聯繫，即使這兩個想法對他來說都是全新的知識。他就像人猿泰山似的以極快的速度抓着藤蔓穿梭於樹木之間，從不失手，學的比我教的還快。

通過了解傑克，觀察他的行動，我更為確信，商業中最重要的資產就是信息。你知道得越多，你擁有的視角越多，可以建立的連接就越多，進行預測的能力就越強。 傑克於1981年成為通用電氣的CEO，開始主持公司的運營，成為美國歷史上最偉大的CEO之一。

由於彼得的引薦，我和傑克也建立了長久的友誼。幾十年後，傑克依然令我驚訝不已。我在職業生涯早期就加入了一家大公司，遇到傑克是這一決策最大的收穫之一。

華爾街和商業都是很小的世界。如果你以一所優秀的學校或一家大公司為起點，與你們這一代最優秀的人交往，你將來就會不斷地再次遇到他們。我在耶魯大學、哈佛商學院、陸軍預備隊和華爾街早期結識的許多朋友現在都還是我的朋友。我在生命早期交到的朋友，用他們的信任和理解，以我無法預測的方式極大豐富了我的生活。

《蘇世民——我的經驗與教訓》書本封面

書名：《蘇世民——我的經驗與教訓》 作者：蘇世民，黑石集團（Blackstone）聯合創始人、董事會主席、CEO。 譯者：趙燦

【本文獲「中和出版」授權轉載。】