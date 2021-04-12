升職｜願當平庸大多數還是核心少數？上司是以這心態看待團隊精英

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-12 07:28

編按：即使不斷努力工作，感覺還是在原地踏步？二八法則告訴你，成為公司裏佔20%的重要人才，才能走上成功的軌道。（以下內容節錄於《一書讀透 經濟學關鍵詞》）

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二八效應：聽說各位想要看我

城裏新開了家動物園，名為「鹿動物園」。為了吸引遊客，園長決定舉行一場動物表演，讓遊客們看到動物們的風采。



遊客們進園後，滿眼只看到猴子們在賣力地表演，於是群情震怒，紛紛議論了起來：「為甚麼都是猴子在表演？我們要看鹿啊！」



見此情景，園長趕緊站到台上解釋：「我姓鹿，是這所動物園的園長，聽說各位想要看我？」

趣味點評

在遊客們心中，普通的猴子是大眾動物，過於常見，並不稀奇，而鹿則是難得一見的動物，顯然，遊客是衝着看鹿來的。當園長告訴大家自己姓鹿時，眾人才知曉這是鬧了一場笑話，原來「鹿動物園」裏並沒有人們想看的鹿。

在遊客眼中，鹿顯然要比大眾動物猴子更有看點。對遊客來說，猴子的觀賞價值自然不高，而鹿則具備較高的觀賞價值。這種現象便是經濟學中典型的「二八效應」。

經濟學解讀

「二八效應」，是意大利經濟學家維弗利度帕累托提出來的。他說：「任何群體的投入組建會遵循重要的少數和瑣碎的多數的原理。」這句話的意思是：在任何特定的群體中，重要的因子通常只佔少數，而不重要的因子佔多數，因此只要能控制具有重要性的少數因子，就能控制全域。

二八效應這一概念一經問世，便在經濟學中得到廣泛應用。根據這一效應，在企業中，只有20%的員工是重要的，他們創造了企業80%的收益，而剩下的80%的員工則創造了企業20%的利潤。對企業來說，二八效應至關重要，因為明白了這個效應，企業就會知道這20%的員工是企業發展的核心，是企業的未來，也才會更加重視他們。

美國企業家威廉穆爾對於二八效應有着深入研究。當時，他在格利登公司做油漆銷售員，他給自己定下一個目標，一定要做公司內20%的重要員工。想要實現這一點，就要抓住公司那20%的重要客戶。於是，他開始研究自己的客戶，重點聯繫那些優質客戶，並為他們提供更好的服務，而那些一般的客戶，他則分給同事。就這樣，幾個月後他的收入就從第一個月的160美元漲到了1,000美元。

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在穆爾看來，所有的客戶中，20%的優質客戶提供了80%的利潤，這個是他維持客戶關係的重點，而剩餘80%的客戶只能創造20%的利潤，他必定不會將主要精力放在這部分客戶身上。後來，他經過9年的努力，最終讓自己成為了穆爾油漆公司的董事長。

威廉．穆爾深諳二八效應的重要性，所以他從一開始就有着很明確的職業規劃，決定做那20%成功的人。這個信念支撐着他努力工作，從一名油漆銷售員成長為一名油漆公司董事長。做了管理者後，他更加體會到公司中那20%的員工的重要性，於是他根據二八效應調整公司的薪金和獎勵制度，一來可以獎勵那20%的優秀員工，二來可以刺激剩下的80%的普通員工，讓他們更加努力向那20%的員工看齊。

在職場中，二八效應始終存在，大公司如此，小公司亦然。20%的員工積極工作，獲得回報，買車買房，生活滋潤，踏上人生巔峰；而剩下的80%的員工則渾渾噩噩混日子，當一天和尚撞一天鐘，最後只能看着自己工資卡上那微薄的金額，承受着巨大的經濟壓力。

作為職場人，就要有追求，有夢想，就要努力讓自己成為那20%的人！如果沒有追求與夢想，工作時就不會有充沛的動力與激情，這樣的人，只能永遠處於那80%的隊伍中，甚至有可能被公司激烈的競爭所淘汰，我們應該努力讓自己成為那20%的員工，唯有如此，才能實現自己更大的人生價值，獲得更多的職業成就感，讓自己和家人過上更好的生活。

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如何成為二八效應中那20%的員工呢？我們應該從四個方面努力，讓自己不斷完善，變得更好。

1. 優秀的道德人品

生而為人，無品不行，無德不立。職場猶如一個小社會，人品好的人才能夠在公司站穩腳跟，獲得上司和同事的認可。職場充滿競爭，光明正大地憑藉能力在競爭中勝出，自然會被人欽佩；如果是玩陰謀詭計，背後搞小動作，自然會被人孤立。

2. 出色的工作能力

優秀的員工都具有很強的工作能力，無論是本職工作，還是上司臨時安排的其他工作，都能夠出色高效地完成；這樣的員工，自然會給上司以好印象，得到上司的提拔與重視。他們人數雖少，卻是企業最需要的員工，也是最能給企業創造價值的員工。

3. 強烈的責任心

企業和員工雖說是一種契約關係，然而企業很希望員工具有強烈的責任心，將企業視為自己的家，將工作視為所熱愛的事業，而不僅僅是一份賺錢養家的工作。責任心強的員工，會和企業「勁往一處使，心往一處想」，尤其是在企業面臨困境的時候，能夠與企業共進退，這樣的員工必然是企業的核心力量，必然被企業視為不可或缺的一分子。

4. 較強的自律性

在一家公司待久了，員工便會產生倦怠感，尤其是一些老員工，工作很多年，散漫拖遝等職業倦怠情緒自然會有，這是正常現象。優秀員工卻有較強的自律性，懂得如何做對企業更有利，而且有自律性的員工也更容易獲得上司賞識。

在職場上，努力的人不一定成功，還要明白職場背後的經濟學，了解二八法則，努力成為企業重要的員工，也就是說要找對職場上努力的方向，方向對了，加上自己的努力，才能事半功倍，如果方向錯了，與成功只會越來越遠。

所以，要懂得二八法則，努力做那20%的重要員工，成為創造企業80%價值的少數人，這樣才能給自己帶來更有前途的職業發展，創造更大的人生價值，實現更遠大的理想與抱負。

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《一書讀透 經濟學關鍵詞》（萬里機構授權使用）

書名：《一書讀透 經濟學關鍵詞》 作者：薛磊 經濟學碩士，現為財經雜誌編輯。曾出版多本有關經濟學理論著作。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】