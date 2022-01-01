職場穿搭｜針織衫怎穿才保暖不顯腫？　即學韓劇女主6大配襯建議

冬天的你是不是也把衣櫃中最保暖的針織上衣給翻出來了呢？偏偏具有份量感的針織毛衣沒穿好就容易讓自己腫一圈，現在就來看看韓劇女主角申敏兒、金高銀、韓素希、韓善伙都怎麼駕馭的！



韓劇女主6個冬天保暖不顯腫造型（按圖了解）

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《海岸村恰恰恰》申敏兒：針織衫X白襯衫

（Instagram / @illusomina）

有點厚度的針織衫，如果單穿就太無趣了！請拎出衣櫃的白色襯衫，和申敏兒一樣，加在針織毛衣的下面來增添層次感，切記，務必將領子、袖子、襯衫衣襬通通拉出來到肉眼可見的位置，這樣才能打造出活潑不死板的學院風搭配。

《海岸村恰恰恰》申敏兒：針織衫X白Tee

（Instagram / @tving.official）

每個人的體感溫度都不同，碰上有點冷又不會太冷的時候，你可以和申敏兒在《海岸村恰恰恰》的劇中搭配一樣，以粉嫩色系褲子搭配白Tee，並把具有保暖作用的針織衫改用「披」的方式擱在雙肩上，溫暖之餘又能增加層次感。

《柔美的細胞小將》金高銀：短袖針織衫X卡其褲

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金高銀在《柔美的細胞小將》中，穿搭的風格一直都走淡淡的溫柔好感路線，她選挑的針織衫也是藏有滿滿的顯瘦小心機～選擇了細軟材質的短袖針織衫，穿起來就不會有膨脹的感覺，下身搭配耐看的卡其色長褲，清新的色系，整個人都輕盈起來。

《柔美的細胞小將》金高銀：拚色針織罩衫

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小編必須說，金高銀身上的針織衫就是最佳顯瘦教科書！刻意選擇了米白色X薄荷綠的針織罩衫，先靠薄荷綠來使整個人亮起來，搭配米白色的Y字領口包邊裝飾，一秒拉長肩頸線條之外，連圓臉都跟著修飾了～怕冷的女生，也可以在罩衫裡面內搭一件簡單的白色背心或bra背心達到保暖效果。

《無法抗拒的他》韓韶禧：兩件式針織衫X牛仔褲

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近來擁有大量韓劇作品的韓韶禧，在先前《無法抗拒的他》韓劇中，多套穿搭早就成為不少女生的搭配範本，而她身穿的這件細紋的兩件式針織衫，不僅能帶出溫柔氣質，外套和背心的菱形鏤空設計，也能讓整體更具有造型感和小性感，下身搭配件合身的牛仔褲，甜中帶辣，必須複製穿上。

《酒鬼都市女人們》韓善伙：針織衫X開衩長裙

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才剛開播沒多久的韓劇《酒鬼都市女人們》，３位女主角中，小編選擇了韓善伙的針織衫穿搭作介紹，以能顯年輕、襯托膚色的嫩黃色針織衫，大Ｕ型的領口恰能修飾臉部線條，接近上兇的位置更能凸顯女人氣質，下身則是搭配硬挺材質的黑色開衩長裙來露出一雙美腿，視覺上又把整個人往內縮一圈啦！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】