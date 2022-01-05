職場健康｜鍵盤竟非辦公室最髒　這衛生盲點　才是最多細菌位置

疫情時代，勤洗手早就是標準配備，只因細菌、病毒無所不在。但你知道在辦公室最髒的地方，都不是我們最常觸碰的鍵盤或桌面，醫生就透露，無人清理的「飲水機出水口」，才是細菌藏身最多的地方！
你還敢喝嗎？醫生揭密「飲水機」最髒
台灣急診科醫生柯世祐，在節目《醫師好辣》中揭露「辦公室哪裡菌量最高」，第一名為「飲水機出水口」，打破許多人認知的鍵盤是最髒的地方，因為幾乎沒有人會去清潔飲水機的出水口。他也引述研究，指出飲水機出水口的細菌量，每平方英吋高達270萬，細菌含量非常多。
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勤洗手卻越洗越髒？上完廁所細菌如影隨形
此外，洗手乳容器上的細菌也不可忽視，柯世祐指出四分之一的洗手乳容器上都有大便細菌，也就是大腸桿菌，洗手乳容器若沒有經常性清潔，很可能因此摸到來自他人糞便上的細菌。
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只注意公共區域清潔 別忘了自己的辦公桌！
柯世祐也提到，桌面其實比鍵盤來的更髒，根據《元氣網》報導，桌面甚至比馬桶蓋還要髒400倍，因爲我們無時無刻都在桌上辦公、吃吃喝喝，不經意間其實沾染不少細菌，卻最容易忽略打掃。
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