女生胸下驚見一條詭異橫線　網民稱返工長坐易有戒一事可漸消退

現代人久坐辦公室、長期姿勢不良，容易導致全身痠痛等不良症狀。一名女網友就在網路上分享，某天突然發現肚子上隱約出現一條橫線，卻猜不透是什麼原因所造成，沒想到大批網友竟也有相同狀況，引起熱烈討論。



你的肚上也有「這些線」嗎？（按圖看清！）

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原PO在Dcard上分享自己的照片，表示肚子接近胸下的位置不知道為什麼有「一條橫線」，前後爬過好幾次文章，但看到的都是寫直線，讓她擔憂「這是正常的嗎」，不知是否需要去看醫生。沒想到，貼文底下也引來許多女網友們留言有同樣情況，甚至一次還有3條。

對此，網友們則將成因一致指向「駝背」這個壞習慣，更稱之為「駝背線」。網友們指出「可能你平常有駝背，才有駝背線。有的人特別是在坐著，坐一坐就駝下去了，長期就會有那條線」、「有駝背的人，大都有那條線唷…長期坐辦公室，挺胸一整天根本很難」、「物理治療系經過！老師說過不良姿勢才會有那條線喔」。

至於要如何撫平「駝背線」，許多過來人表示「曾經嘗試了一個月都沒駝背，那條線就消差不多了」、「盡量不要駝背， 駝越久、那條線只會越來越明顯」、「之前也有那兩條線，把背肌練起來之後就沒有了」、「之前也有摺痕，後來很認真練腹肌，坐著就沒有了」。

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