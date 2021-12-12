打工仔健康｜便秘、胃脹或因坐得多所致　養胃要靠食療及按這穴位

上班族久坐常會有胃脹氣、便秘、月經不順，都跟「久坐」脫離不了關係！中西醫師「阿銘師」黃獻銘表示，久坐對上班族負擔大，除了導致下半身循環差、腸胃不好，還會影響肩頸痠痛，從飲食、生活上如何改善？讓醫師教你一次了解。



一齊睇睇可以點解決腸胃問題！(按圖了解)

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熱性便秘多吃2水果

黃獻銘解釋，便秘分為寒性跟熱性兩種，熱性體質便秘就是火氣太大、排便偏硬難解，這類人平常容易口乾舌燥、嘴巴易破、口中異味多、大便乾結。可以多吃奇異果和百香果，這兩種都是偏涼的水果，內含果膠、纖維質可以幫助排便。小提醒，奇異果最好連皮一起打成果汁最好喔！

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寒性便秘喝這杯

第一種是「寒性便秘」，則是腸子太無力，沒有力氣推出來 ，這時候要適當去推動才能改善。這類人平日容易手腳冰冷、下半身水腫、面色蒼白、排便困難，大便帶水稀稀爛爛，那就是體內太寒，建議可以喝「花椒黑糖薑」暖胃。薑可以溫暖腸胃、黑糖可以補充腸胃能力，再加入紅花椒、綠花椒各10粒泡茶即可。

肩頸痠痛竟是胃害的

黃獻銘也提醒，除了勞動或是常重訓引起的肌肉痠痛，上班族的肩頸痠痛幾乎都是肩膀頸部「被胃拉住」造成的。因為腸胃不舒服，身體姿勢改變，進而因角度異常產生肩頸痠痛，最明顯的辨認方式就是「按摩好像浪費錢」，往往過幾天就恢復痠痛。因為源頭是腸胃，就要對症下藥才能緩解！

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2款「養胃食物」請多吃

腸胃不好還是有方法可以拯救！阿銘師表示，日常生活中可以多吃秋葵、皇宮菜這類「養胃食物」，最好看到就吃兩份，另外，太辣傷胃，不要每餐都吃，可以改為「多麻少辣」除溼不怕火氣大。

按壓「內關穴」緩解脹氣

再來也可以靠按壓穴道舒緩胃脹氣，首先，把手放在劍突下按着，姿勢微微駝背，下巴微微抬高看前面，按我們的胃，會脹痛不舒服都算。可以旋轉上半身，看往哪邊轉會比較輕鬆。如果往右轉比較輕鬆，表示拉住胃的經絡是右邊塞住，就可以按住右手腕上的「內關穴」。內關穴位在手掌橫紋下約3指寬的位置，手部握拳後會有兩條抱出來的筋中間，以這個穴位為主去按摩，搭配深呼吸，按壓到想打嗝為止，打嗝代表氣已經散了，另搭配按摩腹部也可。

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