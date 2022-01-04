儲蓄｜網紅分享5大無痛儲錢建議　「雞髀飯心法」搞笑但超有效

YouTube頻道​《我是溫蒂》分享5種個人理財、存錢小撇步！雖然不見得適用在每個人身上，但大家可以斟酌參考看看，以下為方法內容：



儲蓄不一定要勉強自己，參考台灣網紅溫蒂的無痛儲錢方法，你也可擺脫月光族人生：（按圖了解）

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美元定存保單

溫蒂表示，自己剛畢業的第一份工作是空服員，當時的薪水有台幣、美元兩種，台幣的薪水主要放在活存支付日常花用，美元部分就是放定存。

而定存的方法非常適合剛開始要存，可是又沒有甚麼定性的人；美元定存則是買國泰人壽的增美福保單，1年大約要繳2000多美元，總計要繳6年，繳完之後就放着生利息。

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帳戶分流

溫蒂建議大家帳戶分流，她自己則是將薪水分成3個帳戶如下：

家用：依自身能力和家裏狀況去給就好。

生活費和進修費：包含餐費、治裝費、交通費，每月會抓8000元至1萬元台幣花費。

存錢帳戶：固定存入薪資的一半以上，假設薪水3萬台幣就會存到1萬5台幣以上。



溫蒂表示，薪水能多存一點就盡量多存，雖然說開源非常重要，但是節流也是理財的重要一環，多存下來的錢，未來才可以多做投資和運用。

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存錢筒

溫蒂分享自己每天回家的第一件事，就是把零錢都存到存錢筒裏面！

對於存錢筒的選擇，她建議，盡量買錢存進去，不容易把錢拿出來的存錢筒（要經過一定程度的破壞，才可以取出）。

等到年終的時候，才會把存錢筒內的錢拿出來，可以跨年出去玩的時候使用，或是過年前買衣服治裝時使用，會有一種「天下掉下來的禮物的感覺」！

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購買即期品或是二手市集

這方法算是省錢的一種，溫蒂建議大家可以去便利商店看看有甚麼現在正在優惠的商品。

另外，量販店家樂福或大潤發，上述兩間賣場大概過了7點半之後，它們就會開始換食品標籤，可以趁這個時候去買便當或是隔天要吃的麵包，通常都是5折起跳喔！還有平常假日或休假時，可以逛逛二手市集「尋寶」，好處就是有機會買到全新或幾乎全新的東西，而且是以非常划算的價格買到喔!

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雞腿便當心法

最後，溫蒂也分享自己斬斷購物欲望的獨特心法：就是自己想要買甚麼昂貴的東西，會在內心換算成一個80元台幣的雞腿便當。

假設今天要去吃一頓400元的吃到飽，400元就等於5個80元的雞腿便當，那這頓飯吃下去之後，會不會獲得五倍的快樂或五倍的飽足感呢？飽足感可能有，但是五倍的快樂鐵定沒有！想到這裏通常自己就會果斷的放棄想花400元，去吃一頓的想法。

溫蒂表示，雖然這心法聽起來很荒唐、很好笑，但是用這方法成功的說服自己長達10年時間，也有成功用這方法去說服其他人，不要花沒有必要花的錢。

因為如果把錢花在一些奢侈品或只是當下很想要的東西的話，其實是很浪費錢的，倒不如把這些錢花在溫飽自己的肚子上面，才比較有實質效益。

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