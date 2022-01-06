升職｜誰的升遷機會比別人多4倍？擁這9種表現　你將更受老細賞識

你有沒有仔細觀察過職場上升遷順利的人，都具備甚麼特質？很大的機率，他們都是「充滿幹勁」的人。根據麻省理工斯隆管理評論（MIT Sloan Management Review）的一份調查，對工作有幹勁的人，不僅績效通常十分亮眼，獲得升遷的機率更是其他人的三到四倍。



有幹勁的人又稱為「激勵者」（energizer），激勵者之所以較容易升遷，主要是因為這種人能帶動團隊上下、同儕一起努力，對公司是很好的投資。

老闆賞識懂激勵團隊的人，不知你是否有以下9種表現？（按圖了解）

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如何成為團隊中的激勵者？

究竟如何成為一個有幹勁的「激勵者」、在職場上獲得賞識？一般來說，人在工作中都有特別有幹勁和相對消沉的時候，回想一下就不難發現，當你對工作有幹勁時，多半跟工作本身無關，通常是因為主管認可你的想法、你想把事情做好，或是跟着喜歡的團隊一起奮鬥的感覺很棒。

CNBC 指出，對工作充滿幹勁的人通常會有以下 9 種表現：

1. 可以激勵別人願意與你共事，同時也能在工作之外，培養不錯的私人交情。



2. 不會只向人索求、要別人幫忙，也懂得為團隊積極貢獻，維持良好供需關係。



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3. 說到就會做到，並盡全力去做，確保目標達成，不會開空頭支票。



4. 不自私，原則上最重視共同利益，將團隊利益擺第一位。



5. 會議上，可以常與同事互動、提供實質建議，將分散的主意轉換為可落實的方案。



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6. 專心聽別人說話，展現對別人的話題或想法有興趣。



7. 創造交流空間，確保發言者都覺得自己的言論對於團隊是有幫助的。



8. 當不同意別人意見或做法時，能夠「對事不對人」，檢討事情有沒有更好做法。



9. 確保事情照計劃進行，但過程中也不排除更好的新想法，願意隨時改變、嘗試更好的方式。



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看完這 9 點，千萬別誤以為「有幹勁等於活潑外向」！重點不在於你的外顯性格，而是做事的原則和方式。

如果你的工作意志消沉，你或許很容易看見一個想法的缺點、不可行性，但可能也會造成團隊在討論和執行上窒礙難行。你或許就不是主管在找的、可以升遷的人。有趣的是，通常有幹勁的人未必是團隊中表現最亮眼的，而是與人合作最順暢那位。

除了做事方法調整，也可以練習調整心態，比如說，凡事要想着「可以怎麼做」、而非「哪些做不到」；再來，有幹勁的人不會耽溺於過去，無論先前犯甚麼錯或遇到的困難，只想着未來，即時反應、解決眼前的問題。

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