樂福鞋秋冬3大穿搭推介　素人一對鞋搭配出日系無印、英倫學院風

說到秋冬鞋櫃必備鞋款，無非是帆布鞋、球鞋和皮鞋，但皮鞋除了路上能見度最高的馬汀，其實「樂福皮鞋」也絕對是女生們必收的一款百搭鞋款，它可甜可鹽，搭配性之高真的不在話下，從甜美的日雜復古風，到時下流行的俏皮小男孩風格它都能完美搭配！



本篇 Dappei 就來分享 3 種不同風格的「樂福皮鞋」秋冬穿搭，搭黨們就接著看下去吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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俏皮小男孩

近年來，中性穿搭成為女生們喜愛的穿搭風格之一，除了街頭、工裝外，「俏皮小男孩風」也開始慢慢盛行，它並非完全複製男生們的穿搭，而是在中性中帶點微甜感，但也不會過於女性化，就算著用褲裝，利用針織、高腰褲也能帶出女孩感，鞋履部分若是著用馬汀皮鞋可能就會失去那份俏皮，選用復古感較重的樂福皮鞋，利用鞋面的流蘇或是配飾，都能為整體造型增添細節以及活潑度。

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日系無印

帶點英倫質感的日系無印風格也是近年大熱的穿搭風格，幾乎以「色塊」去做搭配，不會有多餘的花紋或圖樣，柔和的大地色、霧感的冷色調都是常見的搭配色系，鞋履的部分若是選用帆布鞋、小白鞋，就有失英倫風獨有的微正式感，但配上綁帶皮鞋或許又稍嫌正經，這時一雙樂福皮鞋，就能在正式與休閒中得到平衡，俏皮地露出腳踝或是襪子，讓整體穿搭不會過於呆板。

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日雜復古

FUDGE 女孩絕對不能錯過的「日雜復古風」，帶點鄉村氣質，針織、大地色系、碎花都是你不可錯過的元素，搭配的鞋履從娃娃鞋、瑪麗珍到樂福皮鞋都是它的常備鞋款，浪漫氣質裡卻也藏有一點俏皮的 boyish style，利用中性的樂福皮鞋，就能中和掉過於淑女的氣質，是個適合想嘗試 boyish 穿搭初學者的風格。

Dappei 結語：

以上 3 種風格也剛好是搭編最常著用的 3 種風格，所以對於搭編來說「樂福皮鞋」絕對是鞋櫃的必備鞋款！



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原文：百搭鞋款不能不推薦「樂福皮鞋」，日本型人用樂福鞋搭出萬種秋冬 OOTD，中性、日系、英倫都超質感！

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