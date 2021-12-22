紓緩壓力｜12招踢走負面情緒　不是辭職信　但電話要常備這email

現代人生活步調快速又忙碌，壓力無可避免，當壓力來時如何與之共存？以下傳授12個適用上班族的紓壓好方法，適時加入一天的行程，讓痛苦緩解、壓力釋放，心靈回歸平靜，才不會累積到最後，有暴走崩潰的一天！



工作壓力太大，不妨試試這樣放鬆身心：（按圖了解）

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1. 原地伸展3分鐘

英國研究發現，只要伸展肢體三分鐘就能有效轉移注意力，幫助你緩解壓力和負面情緒。工作前，先舒展一下筋骨，也能有效提升專注力。

2. 再忙都要吃午餐

一忙起來就忽略午餐可不行，研究指出不吃午餐會導致反應遲鈍、精神不集中、工作效率不佳、缺乏耐性等。而雞蛋是午餐的好選擇，豐富蛋白質、胺基酸、葉黃素和抗氧化成分，能提供很大的飽足感、改善疲勞、產生愉悅的情緒，讓你在接下來的工作中更有效率。

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3. 預先擬好一份請假郵件

遲到會使人體快速分泌壓力激素，職場專家Christine Hassler建議每位上班族可以在信箱裏先存一份請假郵件，以防突發狀況，如睡過頭可以隨時發送給主管。郵件必須簡短而客氣，最好讓人一看標題就知道你想要表達的內容。

4. 加班期間飲食要清淡

為了完成工作，熬夜再所難免，這期間盡量選擇低鹽、低糖、低油的食物，避免帶給消化系統更大的負擔。

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5. 下午茶來點乳酪吧

乳酪中的益生菌能有效地幫助消化、提升免疫力，還可使人心情愉悅。在疲憊的下午，選擇乳酪當作下午茶，搭配一些堅果或水果（如杏仁、核桃、香蕉、蘋果等），有助工作效率的提升。

6. 辦公桌放個按摩小道具

除了伸展運動外，建議可以在辦公室準備一個按摩器，在工作的空檔按按腿部肌肉、肩膀等，有助放鬆僵硬的身體。

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7. 依難易度分配工作時間

將每日要完成的工作依難易度區分，高難度建議可在早上注意力較集中時完成，而難度較低的則安排在下午。此外，依照星期設置文件夾，然後把每周要完成的工作放入文件夾內，就能隨時提醒有哪些工作在這周結束前必須完成的，避免進度delay。

8. 下午3點聽音樂放鬆一下

音樂有助大腦放鬆，女性健康專家Nina Wang說：下午3點是人體最疲勞的時間，也是最需要休息的時段。聽音樂、散散步，放鬆個20分鐘能緩解疲勞，為接下來的工作儲備更多體力。特別提醒，20分鐘是最剛好的時間，過長反而會減少你的工作動力喔！

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9. 久坐需要動一動

可先舉起一隻腳，以腳跟為圓心讓關節轉動，順時針和逆時針各繞個10圈，再換另一隻腳做同樣動作。

10.多吃三文魚與椰菜花

三文魚含有豐富的蛋白質、Omega-3脂肪酸、鈣、鐵、維他命B群、維他命D等，可以改善心血管循環健康，有助提升睡眠品質、舒緩情緒，椰菜花中也含有Omega-3脂肪酸和對身體有益的礦物質，亦可以減輕壓力。

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11.每晚抽空30分鐘去運動

回家先別窩在沙發上看電視，做個30分鐘的運動能減緩工作一天帶來的全身痠痛。瑜珈或是有氧運動能促進血液循環，將氧氣輸送給痠痛的肌肉，促進細胞修復。而加拿大研究也發現，運動會刺激大腦分泌腦內啡，製造快樂的情緒。若長期規律運動，則可以幫助大腦抵抗憂鬱與壓力。

12.睡前遠離3C產品

工作一整天，睡前你最需要的就是讓大腦放鬆沉靜下來。睡前一小時最好不要碰手機、電腦、平板，聽聽音樂，看看書，或是放空一下，都能提升後續睡眠品質。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：上班族舒壓12招！趕走職場壞情緒】