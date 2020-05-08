蘇格拉底貴為古希臘大哲學家之一，他的智慧自然有不少值得參透與學習的地方。 對前路感到迷惘？擔心自己保唔住份工？想增值自己但又沒動力？不如看看蘇格拉底8句關於自我增值的名言，或者它們會助你撥開雲霧見青天。

在疫情間，多閱讀哲學家的想法，啟發自己思考，也許就能助你走出思考的胡同。(alexblock/unsplash)

受疫情影響，不少打工仔都面對失業或工時不足的問題，即使暫時不用加入失業大軍，也憂心未來的飯碗會否不保。在這個時期，多閱讀哲學家的想法，啟發自己思考，也許就能助你走出思考的胡同。

蘇格拉底（Socrates）是一名古希臘哲學家，又有希臘三哲之稱的其中一位哲學家。他最著名的蘇格拉底反詰法正是以不斷反問見稱。如果蘇格拉底活在這個時期，他大可能會問一句：「為甚麼失業不能是好事？」

8句關於自我增值的名言（按圖放大）：

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【求知欲】

我唯一所知的就是自己一無所知。

作為受不少學生景仰的哲學家也如此謙遜，不斷求知，我們又有甚麼理由停下來？

智慧始於好奇心。

何時開始你不再發問？適時提醒自己自滿會阻止自己進步啊！

追求知識而不是財富，因為後者轉瞬即逝，前者卻是永垂不朽。

投資自己可算是一樁穩陣、高回報的長線投資。

【集中精力】

強者討論意念；平庸之輩討論事件；弱者討論他人。

與同事圍爐時講的話題，也能決定你將來的成就。

【超越自己】

沒有事比起變得更好還要好了。

看見自己進步是令自己繼續成長的一種動力，這是可持續發展的自我增值方法。

做出改變的秘訣不是多麼努力地和過去做鬥爭，而是全力以赴地去打造全新的自己。

與其抱怨計劃做法不好，努力去改變舊有不夠好的意念，不如直接開創全新想法。

【閱讀】

利用時間來閱讀他人的著作以提升自己，你就可以輕易獲得他人畢生研究的成果。

古希臘哲學家已經懂得如何有效率地獲得有深度的資訊，你呢？

【不斷反思】

生活充滿未知的問題，愚蠢的人則對此亳無疑問。

當你完全跟隨主流價值，隨波逐流，不再思考，你就再沒有特別之處。現代不少成功人士正是因為不斷發問，挑戰常規而成功。Steve Job就是一個好例子，他問「為甚麼電話一定要有按鍵？」

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