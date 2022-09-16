成長｜年輕是本錢不是弱點　參考11位HR建議　培養8大事業心態

許多人都是 20 多歲時踏入社會、迎接第一份正式工作。剛成為社會新鮮人的你，可能會有些興奮，但面對未知的職場，恐怕更多的是緊張。



別擔心，求職網站LinkedIn，整理了 11 名資深人資主管給初入職場的新鮮人在職涯發展上的建議，讓你在 20 幾歲時也能對工作規劃有信心、不徬徨！

以下是資深HR給Fresh Grad的一些衷心建議，希望大家能學到職場的處事之道（按圖了解！）

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1. 對工作的產業保持好奇

保持好奇心、多研究你身處的產業，你會更知道公司需要怎樣的人才，進而精進必要的技能以符合公司需求、增加自身價值。另外，當你對所處產業有足夠了解，在與公司內部或外部溝通時，都會顯得更加專業，提升別人對你的信賴。

2. 保持耐心

職場上，沒有人能夠一下子就學會很多東西，學習要有耐心，職涯漫長，你可以從不同任務、不同人身上每次都學一點東西，無論是溝通技巧、向上管理、任務執行、策略思維，長時間學習各種面向能力，久而久之你會發現你已經進步非常多。

3. 別怕中伏

許多社會新鮮人或比較年輕的員工，很害怕進到不好的公司或是遇到很差勁的主管。的確，這種事在所難免，當你真的覺得環境不好時，可以選擇離職。但即便再差的公司、再爛的主管，都有可能磨練出你意想不到的能力，增加經驗值。

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4. 不要比較

新鮮人難免拿自己和同事比較，可能在崇拜前輩的同時，自嘆自己能力不足；或是看見同期進來的人往上升遷，因而對自己感到灰心。但千萬不要老是拿自己跟別人比較，要放大自己的長處、努力耕耘，才有機會在職場上嶄露頭角。

5. 幫助他人

切勿自私，能幫助他人就幫，無論是勇敢提出你的看法、替團隊發想策略，或跟同事分享你曾犯的錯、避免他人再犯，都可替團隊加分，也可為自己累積好人緣。

6. 多問問題

問清楚公司目標、主管需求，或是跟同事合作時，透過提問多了解對方想法和任務走向，你會發現自己更容易往對的方向努力，總是事半功倍，工作會更成功。

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7. 投資你感興趣的事物

當你做某件事時會感到熱血沸騰，那就是你該做的事。當你有明確偏好的工作時，應該多投注時間和心力在那件事上面，培養相關的能力。而且當你找到自己在工作中有熱情的項目，也會提高工作動力。

8. 別打安全牌

20 幾歲正是該放手一搏的年紀，沒有太多後顧之憂，想嘗試甚麼樣的工作、甚至想創業，都可以多試試，即使失敗、受挫，你也會因此更清楚自己的才能跟興趣是甚麼。

除了具備以上心態，法律顧問、公關教練大衛 ‧ 帕內爾（ David Parnell）建議，剛到職的職場新鮮人也可以透過以下幾個小秘訣，提升自己的印象分數！

1. 提早到公司、準時進辦公室。



2. 觀察團隊人際關係，找出適合結交的朋友。



3. 放鬆並保持微笑。



4. 別太刻意求表現。



5. 保持主管能取得聯繫的狀態，以免接獲臨時任務。



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