進步｜機會在前　是時候認真起來？若這樣想　你已輸給了成功人士

在我十八歲初踏入社會的時候，有一位年紀相若的朋友對我說：「當我遇到我真正愛的人，我便會發奮向上，給她最好的生活！」那時仍未拍過拖的我心裏想：反正最後也會遇到真正愛的人，為甚麼不現在就發奮向上，和將會遇到的愛人迎接美好將來呢？

今天半宅職薯不談理論，和大家分享在社會打滾二十多年來，看到成功和平庸的一些分別。



在這裏先為「成功」下定義：實現對自己或他人有意義的善果。

相關文章：成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

成功的人行動，平庸的人過度準備

成功的人行動力通常很強，他們有一股自信，也有應付突發事件的能力，故此會盡快以實際行動實現心中構思，再從現實反饋之中獲取資訊，以科學方法糾正錯誤和調整計劃，結果便能一步一步向成功邁進。

平庸的人相信「機會是留給有準備的人」。相對於成功人士為自己製造機會，平庸的人傾向於等待，甚至以「未準備好」作為拖延的藉口，結果甚麼大計都流於空想。

相關文章：成長｜怎麼今天變成廢人了？6個消極跡象 代表你沒好好地過生活

+ 12

成功的人目標不是賺錢，而是使命和願景

大家都認為成功的人賺很多錢，於是有一種錯覺，以為成功的人目標就是賺錢。也有不少人認為成功的人就是要爭贏對手，把目光放於他者。

但我的觀測是，成功的人通常追求更宏大的目標，不斷超越自己，以實現使命和願景。可能從外人眼中，他們只是追求名利。但對於這些成功的人而言，金錢只是完成使命的副產品。

成功的人比平庸的人遭逢更多失敗

與其說成功的人「習慣成功」，倒不如說他們「習慣失敗」。世界上沒有放諸四海皆準的成功法則。成功的人往往願意摸着石頭過河，從實戰中獲取經驗，從困難和失敗中學習，屢敗屢戰，越戰越勇。

相反，平庸的人選擇留在舒適圈，於是比成功的人遇到更少考驗。也因為他們害怕挫折，於是不去嘗試。結果不能從逆境和障礙中培養心理韌性，也不能從經驗中學習以改進自己，最後使自己繼續平庸。

相關文章：時間管理｜你不是忙 是不懂使用時間 7招培養新習慣賴床要先戒

+ 13

成功的人學習看似不相關的知識

成功的人通常喜歡學習。與平庸的人不同的是，成功的人視學習為興趣，平庸的人視學習為工作。成功的人通常有無知之知，對知識謙卑，喜歡拓闊視野，以不同角度看待事物，從中帶來靈感和突破。

相反，如果你叫平庸的人去學習新知識，他們會問的問題通常是：「學習後有沒有證書？」、「可不可以立即令我升職加薪？」、「和我現在的工作有否直接關係？」。鼠目寸光，通常最後演變成「書到用時方恨少」。

結語

當然，有些人追求成功又燦爛的人生，有些人選擇平淡安逸過一生。每個人都對人生有不同追求，重點是渴望成功的人有着追求卓越的心態，享受平庸的人安於簡單平淡生活，各自過自己理想的人生。