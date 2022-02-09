職場心理｜遇逆境該怎反應？成功人士一心態　收拾爛攤子比別人快

編按：在日常生活中，當有些事物是求而不得時，人們會選擇欺騙自己，降低事物的目標的誘惑性，這時便會出現「認知失調」。然而，欺騙自己和否認都會消耗我們的精力。以下為《精力管理》一書的節錄內容，當中提出了應對「認知失調」的方法，減少因自我欺騙而耗費精力。



很多人都聽過這句話——人類是自我欺騙大師，總是欺騙自己相信錯誤，卻拒絕相信真相。這不是刻意譏笑，也並非言過其實。像所有的生命系統一樣，人類已經進化出多種機制來抵禦生存與軀體完整性的威脅，心理防禦就是其一。

所謂心理防禦，就是為逃避痛苦而向自己撒的謊。通過這樣的方式，我們得以將那些無法接受的想法和感受，排除在意識之外。20世紀50年代，美國社會心理學家利昂．費斯汀格（Leon Festinger）提出了著名的認知失調理論，它就是一種較為隱秘的心理防禦策略。按照費斯汀格的說法，認知失調是指一個人的行為與自己先前一貫的對自我的認知產生分歧，從一個認知推斷出另一個對立的認知時而產生的不舒適感、不愉快的情緒。這裏的「認知」可以是任何一種知識形式，包含看法、情緒、信仰，以及行為等。

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耗費精力的「認知失調」

我們總希望自己的心理處於平衡狀態中，可生活中總有一些東西是求而不得的，這個時候會出現認知失調。為了重新達到心理平衡的狀態，我們必須想辦法降低目標的誘惑性，或轉移自己的注意力。就像伊索寓言裏那隻到「吃不到葡萄說酸」的狐狸，它本以為自己有能力摘到葡萄，結果卻大失所望。在發現理想與現實的差距後，它的心理產生了失衡，為了解決這種失衡，它採取了自我安慰的方式：葡萄是酸的，沒摘到也不可惜。

我們對自己撒謊，是因為害怕真相，沒有足夠的心理承受力承認事實，並處理隨之而來的結果。於是，自我欺騙就成了最好的防禦機制。然而，這種方式根本無法解決問題，也無法改變現狀，因為令人不悅的現實並不會因為我們將其擋在意識之外就自行消失。

否認和自我欺騙如同一針麻醉劑，讓我們暫時不必承受真相帶來的痛苦，但它需要我們耗費大量的精力美化自己，為自己的現實行為找各種理由。換句話說，就是要耗費大量的精力克服「認知失調」，即自己認為自己（或事實）是這樣的，然而現實行為折射出的自己（或事實）卻是相反的。

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陳小姐剛剛過了40歲生日，可她並不願意承認自己的真實年齡，也十分排斥別人跟自己談論這話題。她一直堅信自己看起來是30歲，為了突顯「少女感」，她很少買成熟幹練的套裝，而更熱衷於色彩亮麗、款式修身的少女裝，用厚重的粉底掩蓋微小的瑕疵與細紋，就連說話有時還刻意地裝一下「年輕」……她只在意別人看她是否年輕，其他的一概不感興趣。可也正是這件她最在意的事，經常讓她陷入負面情緒的困擾中。

沒有能阻擋年歲的增加，衰老也是一種自然法則。如果不肯承認這個事實，把時間和精力耗費在自我欺騙與逃避上，完全是徒勞。女人的美不只是一張年輕的臉龐，與其苦苦抓着無法逆轉的年齡不放，不如增加個人涵養、充實內在的才學，好好規劃以後的生活，創造更加豐盈的生命體驗。

自我欺騙與逃避，無法帶我們邁向新的開始，只會讓我們的生活在原地打轉。就算我們不去看、不承認那些事實，事情也不會如我們想像的那樣發展。真正可以解決問題的途徑是承認現實，通過有效的方法，來減少認知失調。

應對「認知失調」的方法

我們以減肥這件事為例：你希望擁有一個健康的身體，保持標準體重，因此開始減肥計劃。然而，當朋友將蛋糕遞給你時，減肥的態度和吃了高熱量食物的行為產生了矛盾，引起了認知失調。我們要如何正確地應對認知失調呢？

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方法1：改變態度

改變自己對戒掉甜品的態度，讓它與你之前的行為保持一致。你可以坦然地告訴自己：我真的很喜歡甜品，我並不想真正地戒掉它。承認事實，告訴自己情況是這樣，不用背負更多的心理壓力；倘若非要忍痛割愛，一旦發生上述的情況，就很容易產生自責、懊悔的情緒，這是很消耗心力的選擇。待你不去抗拒甜品，而是把關注點放在「量」時，你會發現更容易保持少攝入甜品的行為。

方法2：增加認知

如果兩個認知不一致，可以通過增加更多一致性的認知，來減少失調。比如，甜品能夠給我帶來滿足感，享受甜品的時候，會有一絲幸福流過心間。

方法3：改變認知的相對重要性

讓一致性的認知變得重要，不一致的認知變得不重要。如享受生活與美食帶來的愉悅與幸福感，培養健康的生活方式，比用強制性的節食來減肥更重要。

方法4：改變行為

讓自己的行為與態度之間不再衝突。比如：我要計算清楚自己的基礎代謝，清晰地記錄所吃的每份食物（包括甜品），保證所攝入的熱量不超過基礎代謝。如果熱量攝入稍高的話，可藉助運動的方式將其消耗掉。

當我們不再否認和自我欺騙時，大量的精力就得到了釋放。我們可以利用這些精力完成一些可以看得見的改變，而不再為掩飾和逃避而費心費神，無謂內耗。

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《精力管理》（萬里機構授權使用）

書名：精力管理——教你24小時頭腦清晰的高效



作者：曹敬

高級培訓師、中國年度100強講師、團隊管理實戰型導師。她於培訓界十餘年，致力培訓體系打造，促進行業人才發展。她秉承誠信的作風，堅持原創，持續開發課程，提升人才的職業能力。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】